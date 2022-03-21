​Британський уряд готується тимчасово націоналізувати "дочку" російського "Газпрому", - Bloomberg

Уряд Великобританії готується тимчасово очолити місцевий підрозділ російського "Газпрому" Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, повідомляє Bloomberg.

"Дочка" російської компанії займається роздрібною торгівлею газу у Великобританії і має у Сполученому Королівстві понад 30 тисяч бізнес-клієнтів. Компанія також забезпечує газом британські підприємства та державні органи, серед яких - підрозділи Національної служби охорони здоров'я.

Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, за інформацією джерела видання, є головним кандидатом на потрапляння в спеціальний адміністративний режим Великобританії.

У підрозділі "Газпрому" коментарів журналістам з цього приводу не дали.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що санкції проти російських олігархів, запроваджені через військове вторгнення РФ в Україну, ніколи не будуть зняті.

Днями в Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що Великобританія надасть Україні найшвидші зенітні ракети Starstreak.