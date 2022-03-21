Євросоюз збільшить фінансування на зброю для України до 1 млрд євро, – Бербок

"Україна потребує додаткових озброєнь, і ми, з боку Німеччини, підтримуємо це".

В уряді Німеччини вважають, що Україна потребує додаткової зброї, тому сприятимуть її швидкій купівлі у німецьких виробників. У ЄС обговорюють збільшення грошей на зброю для Збройних сил України.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі у понеділок, 21 березня, повідомляє DW.

Вона підтвердила, що на цій зустрічі ухвалять політичне рішення підвищити фінансування поставок зброї та припасів Україні з боку Євросоюзу вдвічі, до одного мільярда євро.

"Україна потребує додаткових озброєнь, і ми, з боку Німеччини, підтримуємо це", – зазначила Бербок.

За її словами, уряд ФРН "активно працюватиме, і ми вже про це дбаємо, щоб якщо треба буде купувати (озброєння, – ред.) у німецьких виробників, то це могло відбутися якомога швидше".

Водночас міністр відмовилася говорити про якісь деталі постачання зброї Україні, аби забезпечити безпеку цих поставок.

На запитання, чи підтримує Німеччина ембарго на постачання до ЄС російських енергоносіїв, Бербок вказала на намагання знайти альтернативних постачальників нафти та газу.

"Ми будемо поступово, але дуже активно позбуватися залежності від російських викопних енергоносіїв. Ми наголошуємо, що ми переріжемо всі шляхи, які у нас є з Росією, щоб ізолювати російський уряд і російського президента на всіх каналах", – додала глава німецького МЗС.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський закликав Німеччину розірвати всі бізнес-звʼязки з РФ.