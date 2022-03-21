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Втрати від відмови закрити небо над Україною чи надати належну зброю буде печаткою на колективній свідомості Заходу, – Єрмак

Бізнес з росіянами означає прийняття росіян, які бомблять пологові будинки та театри, в яких ховаються мирні жителі. 

Втрати від відмови закрити небо над Україною чи надати належну зброю буде печаткою на колективній свідомості Заходу, – Єрмак
Фото: пресслужба президента

Захід недооцінив хоробрість українців, для яких втрата свободи гірше за смерть, а тепер він недооцінює жорстокість Росії.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у колонці для Washington Post.

"Якщо Захід не зробить цього зараз, не закриє небо, то ми благаємо надати нам належну зброю, щоб ми могли це зробити самі. Якщо ж і цього не станеться, то втрата людей, інфраструктури, бізнесу та наших історичних пам’яток і пам’ятників буде печаткою на колективній свідомості Заходу", – вважає Єрмак. 

Він додав, що США, Польща та багато інших вільних країн стоять на боці України. Але деякі держави Європи, схоже, готові погодитися на частково окуповану російськими загарбниками Україну – на будь-що, щоб вони могли продовжувати купувати російський газ і нафту та вести звичайний бізнес з Москвою. 

"Але звичайний бізнес з ними означає прийняття росіян, які бомблять пологові будинки та театри, в яких ховаються мирні жителі. Ці звірства є частиною російської облоги міста Маріуполь, яка залишила сотні тисяч жителів без їжі, чистої води, електрики та зв’язку. Було вбито понад 1200 мирних жителів", – додав Єрмак. 

Він підкреслив, що український народ показав, що може очолити боротьбу за демократію проти тиранії. 

"Нам просто потрібно більше підтримки. Волелюбним людям усього світу ми говоримо: це і ваша війна. Допоможіть нам виграти. Якщо ні, то найжорстокіша диктатура з часів Другої світової війни переможе Європу. Захід не може цього допустити", – зауважив він. 

Нагадаємо, ЄС впровадив чотири санкційні пакети за розвʼязання Росією повномасштабної війни в Україні. Водночас відкритим лишається питання купівлі енергоносіїв. Цього тижня урядовці ЄС обговорюватимуть застосування проти Росії нафтового ембарго. 

21 березня Володимир Зеленський звернувся до ФРН із закликом не спонсорувати військову машини Росії. "Жодного євро для окупантів. Закрийте для них всі порти, не постачайте товари, відмовляйтесь від енергоресрусів. Тисність, щоб Росія пішла з України, Я вірю, що мир мождливий, але ви маєте діяти, щоб до миру прийти. Щоб Київ знову називали новим Берліном, щоб на площах було безпечно, як і у вас. Щоб діти гралися не в укриттях. І щоб всі ми забули про сирену повітряної тривоги, як не памʼятаєте про неї ви". 

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