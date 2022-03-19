Зеленський закликав швейцарців мислити, як українці, у боротьбі з російською агресією і згадав Nestle

“Я хочу, щоб ви стали українцями, які відчувають, що це таке – коли руйнують мирні міста".

Президент України Володимир Зеленський звернувся до швейцарців з закликом підтримати народ України у війні проти Росії.

“Як мені хотілося, щоб українці жили, як швейцарці... Так само я хочу, щоб ви були і стали, як українці. В боротьбі проти зла. Щоб не було питання про банки. Про ваші банки. Де зберігаються гроші всіх тих, хто розв’язав цю війну. Це болісно і це неприємно. Але це також боротьба проти зла”, - зазначив Зеленський у зверненні до президента та народу Швейцарії.

Він також назвав великою боротьбою заморожування активів і рахунків людей, які стоять за агресією проти України.

“Я хочу, щоб ви стали українцями, які відчувають, що це таке – коли руйнують цілі міста, мирні міста. Руйнують за наказами тих, хто любить жити у громадах – різних, європейських, у ваших громадах, у прекрасних швейцарських громадах. Хто насолоджується нерухомістю у вашій державі. І це було б справедливо – позбавити їх цього привілею. Позбавити того, що вони забирають у нас”, - додав Володимир Зеленський.

Він також порушив питання роботи швейцарського бізнесу в Росії.

"Good food. Good life". Хороша їжа. Хороше життя. Так звучить слоган компанії "Нестле". Вашої компанії, яка відмовляється залишати Росію. І навіть зараз – коли звідти лунають погрози ще іншим країнам Європи. Вже не тільки нам. Коли звідти лунає вже навіть і ядерний шантаж, з боку Росії”, - зазначив президент, додавши, що Росія вбила вже 112 дітей в Україні.

Він закликав народ Швейцарії до спільної боротьби з агресором.

“Я хочу, щоб всі ви, швейцарці, стали зараз – як всі ми, українці. Я хочу, щоб ми з вами зараз не втратили наш спільний шанс. Шанс повернути мир, шанс зупинити будь-які війни у світі. Бо коли Швейцарія з вами – ви точно успішні. Бо коли Україна з вами, ви точно міцні”, - резюмував президент.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поговорив з головним виконавчим директором Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. Але не знайшов порозуміння. Глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що відмова Nestle піти з Росії завдає довгострокової шкоди репутації компанії, яка пропорційна величезним масштабам військових злочинів Москви в Україні.