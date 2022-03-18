Керівник ДБР запросив військові премії в розмірі 30 тисяч гривень. В ДБР уточнили - тільки для спецпризначенців

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням надати додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень для начальників і рядових співробітників ДБР на час воєнного стану.

Про це пише “Українська правда” з посиланням на лист Сухачова.

"Прошу доповнити перелік суб'єктів, яким може виплачуватись додаткова винагорода згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 номер 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану", особами рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань", - йдеться в листі.

Як зазначає видання, відповідно до положень постанови Кабміну, додаткова винагорода має розмір 30 тисяч гривень щомісячно. І виплачується вона військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, УДО, Держспецзв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам ОГП, ДСНС, співробітникам служби Судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ та поліцейським.

На думку Сухачова, на співробітників ДБР мають поширюватись умови забезпечення такі, як у працівників Національної поліції.

Фото: pravda.com.ua

За даними співрозмовників УП в Державному бюро розслідувань, при цьому на час воєнного стану їх перевели здебільшого в західні області країни. Зокрема, Головне слідче управління, крім певних відділів, переведене до Львівської та Івано-Франківської областей.

А у своєму зверненні до прем'єр-міністра директор ДБР зазначає, що "Державне бюро розслідувань бере участь у відсічі військовій агресії Російської Федерації проти України, а також здійснює інші заходи із забезпечення національних інтересів та безпеки України".

До того ж, за даними джерел “УП” в уповноважених органах, заробітна плата слідчих та оперуповноважених ДБР становить близько 60 тисяч гривень, заступників директора – близько 80, а директора – більш ніж 100 тисяч гривень.

Оновлено. В ДБР інформцію про премії назвали такою, що не відповідає дійсності. Там зазначили, що мова шла про преміювання виключно працівників підрозділу спеціального призначення ДБР, які від самого початку вторгнення знаходяться на передовій та "пліч-о-пліч з підрозділами Головного управління розвідки, Нацполіції та іншими виконують бойові завдання".

Також в Державному бюро розслідувань зазначили, що їхні підрозділи перебувають за місцями своєї дислокації. "Працівники Центрального апарату, у тому числі керівництво ДБР, перебувають у Києві, а слідчі та оперативні працівники виконують визначені завдання. Виключенням є підрозділи регіонів, де йдуть активні бойові дії. Навіть попри це передислокація стосується переважно адміністративних відділів та працівниць жінок", - зазначили у ДБР.

Там повідомили, що вже зареєстрували 120 кримінальних проваджень за державну зраду та колаборціонізм.

"ДБР продовжує активно працювати на перемогу України. Виявляє ворожі ДРГ, порушує кримінальні провадження щодо колаборантів та робить багато іншого для протидії російській агресії та дотриманню правопорядку в Україні", - зазначили у відомстві.