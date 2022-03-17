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Латвія стала третьою країною, яка закликала закрити небо над Україною

Такі самі рішення на підтримку України від російського агресора раніше ухвалили Естонія і Литва.

Латвія стала третьою країною, яка закликала закрити небо над Україною
Фото: пресслужба ВРУ

Латвія стала третьою країною, яка ухвалила рішення із закликом закрити небо над Україною від російського агресора та надати гуманітарні коридори.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Парламент Латвійської Республіки увійшов до трійки перших, хто прийняв рішення із закликом про закриття неба над Україною. Цією заявою парламентарії Литви висловлюють свою підтримку Україні, її Захисникам і Народу України у боротьбі проти Росії", – написав голова Ради у фейсбуці. 

Голова Ради подякував латвійським колегам за підтримку.

"Як безмежне небо, така моя і безмежна вдячність голові Сейму Латвійської Республіки Інарі Мурнієце та всім депутатам. Нехай такою безмежною буде рішучість парламентів інших країн. Закрийте небо над Україною!" – додав Стефанчук.

Нагадаємо, 14 березня парламент Естонської Республіки звернувся із закликом до країн-членів ООН закрити небо над Україною від російського агресора.

Заклик закрити небо над Україною також підтримав парламент Литви.

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