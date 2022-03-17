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Українські газорозподільні станції терміново обладнають сонячними панелями, щоб забезпечити резервне живлення, - ГТС

Монтаж і налагодження обладнання проводитимуть фахівці компанії.

Українські газорозподільні станції терміново обладнають сонячними панелями, щоб забезпечити резервне живлення, - ГТС

Оператор ГТС України терміново встановлює сонячні панелі на газорозподільних станціях, щоб забезпечити резервне живлення.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Facebook.

"Удень сонячна панель буде забезпечувати електроенергією вимірювальні комплекси  і заряджати акумулятор. У нічний час комплекс живиться від акумулятора. Використовується те обладнання, яке вже є в наявності на складах у постачальників в Україні. Монтаж і наладка обладнання здійснюється самостійно - силами фахівців Оператора ГТС", - зазначили в компанії.

За словами генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, реалізацію проєкту планували ще до війни. Це була одна з ініціатив для оптимізації споживання енергетичних ресурсів.

"Тепер, коли електромережі України потерпають від постійних обстрілів ворога, це необхідність, щоб газорозподільні станції мали автономні варіанти живлення та могли виконувати свої функції", - додав Макогон.

Нагадаємо, на початку березня Оператор ГТС України був змушений припинити постачання газу в місті Вознесенськ Миколаївської області, де внаслідок обстрілу росіянами було пошкоджено розподільні мережі.

14 березня на Миколаївщині внаслідок обстрілів сталася пожежа на газорозподільній станції; в результаті концентрація одоранту в повітрі перевищила норму в 15 разів.

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