Окупанти обстріляли евакуаційний автобус із Попасної, - Гайдай

Російські окупаційні війська обстріляли евакуаційний автобус із Попасної. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Відірвало двері в автобусі... Наші хлопці, які були на блокпосту, прикрили своєю броньованою машиною автобус і вивезли... Люди вже в потязі та прямують на захід країни", - розповів Гайдай.

Очільник Луганщини додав, що місцева влада отримала гуманітарний вантаж і завтра, 18 березня, зможе передати жителям міста.

Нагадаємо, 17 березня російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нові Петрівці Вишгородського району. Загинула дворічна дитина, чотирьох осіб травмовано.

У Сєвєродонецьку зазнав обстрілів притулок для матерів із дітьми. Мешканці та працівники закладу в безпеці.