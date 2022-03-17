Під час ракетного обстрілу в Києві загинула акторка Молодого театру Оксана Швець

Акторці було 67 років, на момент обстрілу вона перебувала вдома.

Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула акторка Молодого театру, заслужена артистка України Оксана Швець. Про це повідомила Національна спілка театральних діячів України.

Оксані Швець було 67 років. Вона працювала на сцені Київського Молодого театру з перших років його становлення. Крім того, знімалася в повнометражних фільмах, зокрема, в кінокартинах "Завтра буде завтра", "Таємниця "Святого Патріка", а також серіалах "Дім з ліліями", "Повернення Мухтара" тощо. За свою плідну роботу у сфері культури удостоїлася звання заслуженої артистки України.