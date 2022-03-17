Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
ГоловнаКультура

Під час ракетного обстрілу в Києві загинула акторка Молодого театру Оксана Швець

Акторці було 67 років, на момент обстрілу вона перебувала вдома.

Під час ракетного обстрілу в Києві загинула акторка Молодого театру Оксана Швець

Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула акторка Молодого театру, заслужена артистка України Оксана Швець. Про це повідомила Національна спілка театральних діячів України.

Оксані Швець було 67 років. Вона працювала на сцені Київського Молодого театру з перших років його становлення. Крім того, знімалася в повнометражних фільмах, зокрема, в кінокартинах "Завтра буде завтра", "Таємниця "Святого Патріка", а також серіалах "Дім з ліліями", "Повернення Мухтара" тощо. За свою плідну роботу у сфері культури удостоїлася звання заслуженої артистки України.

Нагадаємо, у Маріуполі кількість загиблих унаслідок авіаударів Російської Федерації збільшилась до 2187 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також