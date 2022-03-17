Європейські радіостанції щогодини транслюватимуть українські пісні

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з першою леді Оленою Зеленською організують щогодинну трансляцію українських пісень на європейських радіостанціях. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

«Наша музика є вагомою частиною української культури. Вона завжди була підтримкою духу для кожної людини. А її колорит та етномотиви завойовують все більше поціновувачів у світі. Згадаймо лише минулорічний фурор на Євробаченні. І ось маю чудову новину з цього приводу: спільно з першою леді Оленою Зеленською МКІП організовує щогодинну трансляцію українських пісень на європейському радіо. Впевнений, що це сприятиме ще більшій солідарності з Україною. Попередні домовленості з Європейською спілкою радіомовлення такі: кожна нова година на європейських радіостанціях розпочинатиметься з української пісні», - йдеться в повідомленні.

Міністр також зазначив, що наразі плейліст для трансляції формується, тож кожен охочий може запропонувати власний топ пісень незалежної України. Це можна зробити, за його словами, в коментарях до публікації першої леді Олени Зеленської у фейсбуці. Cаме з цих рекомендацій буде сформовано кінцевий список.

Нагадаємо, японський письменник Харукі Муракамі проведе спецвипуск свого радіошоу на підтримку України.