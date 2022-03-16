Sotheby’s, Christie’s і Bonhams скасували аукціони російського мистецтва

Аукціонні доми Sotheby’s, Christie’s і Bonhams скасували свої майбутні аукціони російського мистецтва через вторгнення РФ на територію України. Про це повідомило видання The Art Newspaper.

«Sotheby’s не проводитиме торги російським мистецтвом у червні», — йдеться в заяві. Також аукціонний дім зазначив, що серця та думки установи звернені до всіх, хто постраждав від «української кризи». Через кілька годин після заяви Sotheby’s аукціонний будинок Christie’s повідомив, що теж скасовує червневі продажі російського мистецтва. У свою чергу Bonhams підтвердив, що також скасовує аукціон російського мистецтва, запланований у Лондоні на 15 липня.

У той самий час аукціонний дім Phillips не припиняє російських торгів, оскільки він належить Росії; минулого місяця він пожертвував 5,8 мільйона фунтів стерлінгів Українському Червоному Хресту зі свого розпродажу мистецтва ХХ століття.

Нагадаємо, раніше група музеїв Тейт розірвала зв’язки з російськими олігархами Віктором Вексельбергом (енергетичний магнат, президент фонду «Сколково», голова ради директорів групи «Ренова») і Петром Авеном (голова ради директорів «Альфа-банку»), які фінансували мережу.