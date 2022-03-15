Art Dubai перерахує 25% від продажів квитків українським біженцям

Заява Art Dubai зʼявилася після того, як тбіліська галерея Artbeat під час ярмарку виклала український прапор на свій стенд на знак солідарності з Україною.

Міжнародний мистецький ярмарок Art Dubai перерахує 25% від усіх проданих квитків на допомогу українським біженцям, які втратили домівки через війну з Росією. Про це повідомляє Artnews.

Заява Art Dubai зʼявилася після того, як тбіліська галерея Artbeat під час ярмарку виклала український прапор на свій стенд на знак солідарності з Україною, а співзасновниця галереї Натія Букія була вдягнена в синьо-жовте вбрання. Представник Art Dubai заявив, що «ярмарок твердо підтримує право його учасників висловлювати свою підтримку Україні та зі свого боку перерахує 25% від усіх продажів квитків на допомогу українським біженцям». Art Dubai зазначили, що кошти передадуть в ЮНІСЕФ.

За даними ООН, війна Росії проти України спричинила кризу біженців: понад 2 мільйони українців шукають притулку в сусідніх країнах. Відтоді, як Росія вторглася в Україну три тижні тому, щонайменше 600 мирних жителів загинули і понад 1000 отримали поранення, хоча, за оцінками ООН, реальна кількість жертв, ймовірно, набагато вища.

Цьогорічний Art Dubai тривав з 11 до 13 березня, у ньому взяли участь понад 100 галерей. Російських галерей серед них не було.

Нагадаємо, українські галереї The Naked Room і Voloshyn Gallery візьмуть участь у Liste Art Fair Basel безкоштовно, замість російських.