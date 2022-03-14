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Учасники Євробачення-2021 The Roop записали післю для України

Кошти, отримані від прослуховувань треку на стрімінгових платформах, будуть передані для допомоги українському народові.

Учасники Євробачення-2021 The Roop записали післю для України
Фото: YouTube

Гурт The Roop, який представляв Литву на пісенному конкурсі “Євробачення-2021”, видав на цифрових платформах пісню та відео "Love Is All We Got", яку присвятив українцям. Усі кошти, отримані від прослуховувань треку на стрімінгових платформах, будуть передані для допомоги українському народові, - повідомляє Суспільне.

У відео "Love Is All We Got" гурт використав кадри з акцій проти війни в Україні, які проходили у Литві та інших країнах світу.

"Ми зняли кліп на "Love Is All We Got" наприкінці жовтня 2021 року. Ми, литовці, маємо болючу колективну пам’ять, і вона весь час шепотіла, що напруга та тривога у світі зростають. Але навіть у найгіршому кошмарі ми не могли явити війну, яка почнеться у найгрубішій формі. Зараз, під час монтажу відео, ми додали додаткові зображення зібрань людей, заходів підтримки та протесту з Литви та всього світу. Для українців важливо бачити нас усіх – тих, хто бачить, відчуває і підтримує”, – розповіли учасники гурту на офіційній сторінці в Facebook.

Також артисти висловили підтримку гурту Go_A, з якими подружилися під час конкурсу “Євробачення-2021” у Роттерамі, і поділились, що планували спільну роботу: “Ми обговорювали співпрацю, і одним із варіантів була Love Is All We Got. Однак наші наміри та плани були зупинені вторгненням Росії в Україну. Go_A нещодавно написали, що тимчасово призупинили свою музичну діяльність через війну. Усі учасники гурту залишилися на Батьківщині. Ми хочемо вірити, що війна закінчиться якнайшвидше, і ми зможемо написати музику та здійснити нашу співпрацю”, – висловили сподівання The Roop у Facebook.

The Roop – не єдині учасники “Євробачення”, які підтримують український народ під час війни. До підтримки України долучився і співак Малік Гарріс, який представлятиме Німеччину на пісенному конкурсі “Євробачення-2022” у Турині. Після того як оголосили його перемогу у Національному відборі, він вийшов на сцену з гітарою в руках. На гітарі були зображені прапор України та напис "I stand with Ukraine" ("Я за Україну").

Нагадаємо, європейська мовна спілка (EBU) оголосила, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення".

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