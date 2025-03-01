Відомий німецький скрипаль Крістіан Тецлафф скасував гастролі в США через проросійську позицію Трампа

Відомий німецький скрипаль Крістіан Тецлафф (Christian Tetzlaff) скасував гастролі в США через проросійську позицію Трампа, повідомляє The New York Times.

Коли німецький скрипаль Крістіан Тецлафф повернувся додому в Берлін після нещодавнього виступу в Чикаго, він був засмучений. Концерт пройшов добре, але його дедалі більше непокоїли політичні події в Сполучених Штатах: зближення Трампа з Росією, запаморочливі скорочення федеральної робочої сили та зміни в політиці, що стосується американців-трансгендерів.

«Я почувався дитиною, яка дивиться фільм жахів», — сказав він в інтерв’ю.

У п’ятницю 58-річний Тецлафф, відомий скрипаль, який часто виступає в Сполучених Штатах, заявив, що скасовує тур по восьми містах країни зі своїм квартетом цієї весни, у тому числі в Карнегі-Холі, і що він навряд чи знову виступатиме в Америці, якщо уряд не змінить курс.

"Схоже, що відбувається мовчання або заперечення того, що відбувається", - сказав він. «Я відчуваю повний гнів. Я не можу продовжувати з цим внутрішнім почуттям. Я не можу просто піти і зіграти тур із прекрасними концертами».

Гаррісон У. Філдс, представник Білого дому, відповів двома словами на скасування концертів Тецлаффом: «Америка перш за все».

Тецлафф є одним із перших великих іноземних митців, який спробував використати культурний бойкот, щоб вплинути на політику Трампа під час його другого терміну.