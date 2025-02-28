Мінкультури запевняє, що заборона на виїзд за кордон військовозобов'язаних митців - тимчасова

Відновлення можливостей для виїзду відбудеться після того, як будуть прийняті погоджені зміни до постанови уряду.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій наголошує, що можливість для виїзду за кордон для військовозобов'язаних митців та медійників відновиться одразу після нормативного врегулювання надання листів сприяння.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

"Рішення є тимчасовим та діятиме до уточнення формальної процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілями культурної дипломатії. Міністерство вживає всіх заходів, аби рішення було прийнято у найкоротші терміни", - йдеться у повідомленні.

Пропозиції міністерства полягають у тому, щоб включити до постанови "Про правила перетинання державного кордону громадянами України" перелік документів, на основі яких Мінкультури матиме підстави надавати листа-сприяння чоловікам призовного віку, які працюють в сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану.

"МКСК очікує, що відновлення можливостей для виїзду за кордон для митців та медійників призовного віку відбудеться одразу після того, як будуть прийняті погоджені зміни до постанови уряду. Вони передбачатимуть надання пакету підтвердних документів, зокрема, про цілі та умови поїздки, а також інші деталі", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні цього питання, щоб митці та медійники могли знову "брати участь в міжнародних заходах на підтримку України та доносити правду про події в країні".