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"Інтер", Новий канал і 1+1: Мінкультури опублікував список медіа, визнаних "критично важливими" і з правом на бронювання

Таких медіа – понад 30. 

"Інтер", Новий канал і 1+1: Мінкультури опублікував список медіа, визнаних "критично важливими" і з правом на бронювання
Міністерство Культури України
Фото: Міністерство Культури України

Десятки українських медіа за наказом Мінкультури віднесли до "критично важливих", а отже їхні працівники отримали право бронювання. Зокрема, ТОВ "Кінокіт", який отримував підряди телеканалу "Рада", Радіо-Ера, телеканал "Інтер", телеканал "ПРЯМИЙ", "УНІАН ТБ", канал "Ми – Україна".

Також підтвердили статус критично важливих "Новий канал", СТБ, "Студія 1+1", як і продашкн, а також "УП медіа плюс". Має статус критично важливого і "Хмарочос", йдеться на сайті міністерства

Отримали право бронювати працівників і Укртелерадіопресінститут, ТРЦ "Радіо Кохання", ТОВ "ВД «Медіа-ДК»", Телестудія "Служба інформації", Телерадіокомпанія "Стерх", "Гравіс-Кіно", телерадіокомпанія "ГОК", "Старлайт діджитал", "Омега-ТВ".

Загалом "критично важливими" визнані понад 30 медіа, зокрема пов'язаних з бізнесменом Томашем Фіалою. 

З грудня в Україні діють оновлені вимоги для підприємств, які хочуть бронювати своїх співробітників. Це так зване "економічне бронювання". Підприємства повинні не мати податкових боргів, а середня зарплата працівника має становити понад 20 000 гривень, як і зарплата людини, якій хочуть надати бронювання від несення служби для захисту України. 

Третій критерій підприємство може обрати самостійно. 

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