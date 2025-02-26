Для успішного відновлення Україна потребує подвоєння ВВП і додаткових 4,5 млн працівників, - Чернишов

На форумі в Києві обговорили збереження людського потенціалу України та заохочення повернення наших людей додому з-за кордону.

Для успішного відновлення Україна потребує подвоєння ВВП і додаткових 4,5 млн працівників.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов на форумі "Війна 2025: Зброя, люди, гроші", який організувал "Українська правда".

Під час заходу говорили про збереження людського потенціалу України та заохочення повернення наших людей додому.

"Майбутнє України – це передусім наші люди. Освічені, волелюбні, сильні духом – це наша суперсила! Інтелектуальний та трудовий потенціал українців високо цінується у світі. Зокрема, українські фахівці сьогодні запускають передові стартапи, працюють у глобальних корпораціях і будують успішні бізнеси за кордоном", - сказав Чернишов.

За його словами, наразі за кордоном перебуває понад 6 млн українців, які виїхали через війну.

"Безпека, передбачуваність та сталий економічний розвиток держави є запорукою повернення громадян. Україні необхідно подвоїти ВВП у найближче десятиліття, щоб забезпечити стабільний розвиток та фінансування відбудови, не забуваючи про залучення приватного капіталу. Для успішного відновлення країни додатково потрібно 4,5 млн працівників", - резюмував Чернишов.

Як повідомлялося, за даними Світового банку, потреби на відновлення України протягом наступного десятиліття мають скласти 524 млрд доларів.