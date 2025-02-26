У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)

Пошкодження – в Бучі і Крюківщині.

В ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Київську область. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

“Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків”, – написав Калашник.

Фото: ДСНС у Telegram Росіяни атакували Київську область

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки в Київській області

За оновленими даними Офісу генпрокурора, внаслідок ворожої атаки вбито двох людей, зокрема чоловіка в Крюківщині. Його тіло рятувальники виявили в приватному будинку, що загорівся внаслідок атаки повідомили в ОВА і ДСНС.

Фото: ДСНС у Telegram Наслідки атаки

В Бучі поранень зазнали жінка 2005 року народження та чоловік 1981 року народження. У жінки – рана потиличної ділянки голови, її ушпиталили.

У чоловіка травмована кисть, він лікуватиметься вдома.

"За попередньою інформацією унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено та 8 пошкоджено", – повідомили в ОВА.