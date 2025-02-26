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У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)

Пошкодження – в Бучі і Крюківщині. 

У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
Наслідки російського обстрілу Київщини 25 лютого 2025 року
Фото: Микола Калашник

В ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Київську область. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

“Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків”, – написав Калашник. 

Росіяни атакували Київську область
Фото: ДСНС у Telegram
Росіяни атакували Київську область

Наслідки атаки в Київській області
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки атаки в Київській області

За оновленими даними Офісу генпрокурора, внаслідок ворожої атаки вбито двох людей, зокрема чоловіка в Крюківщині. Його тіло рятувальники виявили в приватному будинку, що загорівся внаслідок атаки повідомили в ОВА і ДСНС

Наслідки атаки
Фото: ДСНС у Telegram
Наслідки атаки

В Бучі поранень зазнали жінка 2005 року народження та чоловік 1981 року народження. У жінки – рана потиличної ділянки голови, її ушпиталили.

У чоловіка травмована кисть, він лікуватиметься вдома. 

"За попередньою інформацією унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено та 8 пошкоджено", – повідомили в ОВА. 

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Наслідки російського обстрілу Київщини 25 лютого 2025 року
Фото: Микола Калашник
Наслідки російського обстрілу Київщини 25 лютого 2025 року

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