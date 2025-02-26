За добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень

Ворог також завдав 92 авіаударів та скинув 128 КАБів.

Розпочалась 1099 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 92 авіаударів та скинув 128 КАБів. Крім цього, здійснив 5672 обстріли, зокрема 108 - із реактивних систем залпового вогню, також залучив для ураження 3439 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Глухів Сумської області; Золочів, Уди, Ємці, Моначинівка Харківської області; Краматорськ, Костянтинівка, Слов’янськ, Торецьк, Лисівка, Покровськ, Новопавлівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Степове Запорізької області; Новотягинка Херсонської області.

Шість штурмових дій противника в районах Вовчанська та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку.На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини, Торського та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог проводив сім наступальних дій в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новоочеретувате та Бурлацьке.

П’ять спроб ворога просунутись вперед в районах Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки відбили Сили оборони на Оріхівському напрямку.

Один раз безрезультатно ворог атакував позиції наших військ на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, скинули 26 КАБ, здійснили 469 артилерійських обстрілів. Українські захисники відбили 16 штурмових дій загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та два засоби РЕБ/РЛС російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили 19 танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійських системи, два засоби ППО, 194 БпЛА та 120 автомобілів окупантів.