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Politico: Урсула фон дер Ляєн не підтримує передачу Україні заморожених російських активів

Також проти ще принаймні чотири країни ЄС.

Politico: Урсула фон дер Ляєн не підтримує передачу Україні заморожених російських активів
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Видання Politico з посиланням на власні джерела стверджує, що в Євросоюзі існує міцна опозиція щодо негайної передачі Україні заморожених російських активів для компенсації можливої втрати допомоги з боку Сполучених Штатів.

Проти такої ініціативи виступає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На її думку, цей крок здатен підірвати довіру міжнародних інвесторів до ЄС, а також призведе до втрати блоком свого головного важіля для участі у мирних переговорах.

Позицію очільниці Єврокомісії поділяють Франція, Німеччина, Італія та Іспанія. Натомість найбільше відстоюють варіант отримання Києвом усіх грошей країни-агресора балтійські та скандинавські країни, Чехія та Польща, а також голова європейської дипломатії Кая Каллас. Вони переконують, що аргументи щодо нібито "юридичних складнощів" конфіскації не є переконливими, а все, що потрібно ЄС, це наявність політичної волі. 

  • Урсула фон дер Ляєн заявила, що у березні Україна отримає від Євросоюзу 3,5 мільярди євро. 
  • Від початку позиції ЄС полягала в тому, що Україна повинна отримати не самі заморожені активи, а прибутки від них.
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