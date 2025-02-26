Politico: Урсула фон дер Ляєн не підтримує передачу Україні заморожених російських активів

Також проти ще принаймні чотири країни ЄС.

Видання Politico з посиланням на власні джерела стверджує, що в Євросоюзі існує міцна опозиція щодо негайної передачі Україні заморожених російських активів для компенсації можливої втрати допомоги з боку Сполучених Штатів.

Проти такої ініціативи виступає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На її думку, цей крок здатен підірвати довіру міжнародних інвесторів до ЄС, а також призведе до втрати блоком свого головного важіля для участі у мирних переговорах.

Позицію очільниці Єврокомісії поділяють Франція, Німеччина, Італія та Іспанія. Натомість найбільше відстоюють варіант отримання Києвом усіх грошей країни-агресора балтійські та скандинавські країни, Чехія та Польща, а також голова європейської дипломатії Кая Каллас. Вони переконують, що аргументи щодо нібито "юридичних складнощів" конфіскації не є переконливими, а все, що потрібно ЄС, це наявність політичної волі.