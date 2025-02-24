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У березні Україна отримає 3,5 млрд євро від Євросоюзу

Наразі ЄС і країни-члени підтримали Україну на суму €134 мільярди. 

У березні Україна отримає 3,5 млрд євро від Євросоюзу
Урсула фон дер Ляєн у Києві
Фото: EPA/UPG

У березні Україна отримає від Євросоюзу 3,5 млрд євро допомоги.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Міжнародному саміті підтримки України в Києві.

"Європа тут, щоб у цей критичний момент зміцнити Україну. Я можу оголосити, що новий платіж для України на суму 3,5 млрд євро надійде вже в березні", – сказала вона і додала, що також представить комплексний план того, як збільшити європейське виробництво зброї та оборонний потенціал, від якого "Україна теж виграє".

Фон дер Ляєн сказала, що загалом Євросоюз і держави-члени підтримали Україну на суму 134 млрд євро. Це більше, ніж будь-хто інший.

"Завдяки нашому інструменту «Ukraine Facility» та кредиту Великої сімки ми закрили дефіцит бюджету України на весь 2025 рік", – наголосила очільниця Єврокомісії.

Вона зазначила, що потрібно прискорити невідкладне постачання зброї і боєприпасів, це буде "в центрі діяльності" Єврокомісії  найближчими тижнями.

  • Сьогодні, 24 лютого, у Києві Європейська комісія запропонувала Україні новий пакет підтримки для забезпечення безпеки енергетичної системи та забезпечення повної інтеграції в європейський енергетичний ринок.
  • Єврорада узгодила 16-ий пакет санкцій проти Росії, який націлений на все "від тіньового флоту кораблів до ігрових контролерів, якій використовують для керування дронами". 
  • За даними видання Роlitico, країни Євросоюзу готують пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 мільярдів євро.
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