Фінляндія надає Україні допомогу розміром 4,5 млн євро

Кошти спрямовують у фонд, який підтримує українців на сході, півдні країни та на деокупованих територіях.

Фінляндія виділяє для підтримки України 4,5 млн євро.

Як йдеться на сайті МЗС Фінляндії, гроші підуть у партнерський фонд, через який дев’ять країн направляють свою підтримку Україні.

"Фінляндія підтримує другу фазу (2025–2027) Фонду партнерства для сильної України (PFRU) загальним обсягом 4,5 мільйона євро", – зазначено у повідомленні.

Фонд "Партнерство за сильну Україну" підтримує українців, особливо у східних і південних частинах країни та на звільнених територіях, які зазнали найбільшої шкоди внаслідок російсько-загарбницької війни.

"PFRU зміцнює стійкість регіонів і громад до криз, підтримуючи раннє відновлення та реагуючи на гострі базові послуги та потреби в екстреній допомозі. Підтримка також буде спрямована на довгострокову діяльність, спрямовану на сприяння миру та діяльність, яка сприятиме національній ідентичності та єдності", – наголосили у фінському міністерстві.

Проєкт підтримує вразливі групи на лінії фронту, зокрема жертв сексуального насильства та ветеранів війни, а також реагує на потреби психосоціальної підтримки. Також фонд підтримує повернення дітей, вимушено переселених з України, та пошук зниклих безвісти на війні. Фонд сприяє і підтримці євроінтеграції України.

"Відбудова України та підтримка базових послуг сприяють стійкості країни, що також необхідно для досягнення тривалого миру", – наголосив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Фінляндія підтримала фонд на 4,3 мільйона євро у 2022–2024 роках. За цей час PFRU реалізував, серед іншого, 577 проектів підтримки одужання, допоміг двом мільйонам людей отримати доступ до базових послуг, реалізував медійні кампанії та підтримав служби психічного здоров’я, а також соціальну стабільність і стійкість на сході та півдні України.