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Фінляндія надає Україні допомогу розміром 4,5 млн євро

Кошти спрямовують у фонд, який підтримує українців на сході, півдні країни та на деокупованих територіях. 

Фінляндія надає Україні допомогу розміром 4,5 млн євро
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Фінляндія виділяє для підтримки України 4,5 млн євро. 

Як йдеться на сайті МЗС Фінляндії, гроші підуть у партнерський фонд, через який дев’ять країн направляють свою підтримку Україні.

"Фінляндія підтримує другу фазу (2025–2027) Фонду партнерства для сильної України (PFRU) загальним обсягом 4,5 мільйона євро", – зазначено у повідомленні. 

Фонд "Партнерство за сильну Україну" підтримує українців, особливо у східних і південних частинах країни та на звільнених територіях, які зазнали найбільшої шкоди внаслідок російсько-загарбницької війни. 

"PFRU зміцнює стійкість регіонів і громад до криз, підтримуючи раннє відновлення та реагуючи на гострі базові послуги та потреби в екстреній допомозі. Підтримка також буде спрямована на довгострокову діяльність, спрямовану на сприяння миру та діяльність, яка сприятиме національній ідентичності та єдності", – наголосили у фінському міністерстві. 

Проєкт підтримує вразливі групи на лінії фронту, зокрема жертв сексуального насильства та ветеранів війни, а також реагує на потреби психосоціальної підтримки. Також фонд підтримує повернення дітей, вимушено переселених з України, та пошук зниклих безвісти на війні. Фонд сприяє і підтримці євроінтеграції України.

"Відбудова України та підтримка базових послуг сприяють стійкості країни, що також необхідно для досягнення тривалого миру", – наголосив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Фінляндія підтримала фонд на 4,3 мільйона євро у 2022–2024 роках.  За цей час PFRU реалізував, серед іншого, 577 проектів підтримки одужання, допоміг двом мільйонам людей отримати доступ до базових послуг, реалізував медійні кампанії та підтримав служби психічного здоров’я, а також соціальну стабільність і стійкість на сході та півдні України.

  • Фонд "Партнерство за сильну Україну" (ФПСУ) – це спільна донорська програма уряду України та дев'яти держав-партнерів, що реалізує проєкти в деокупованих і прифронтових громадах, а також на національному рівні.
  • Міжнародними фінансовими партнерами фонду є Велика Британія, Естонія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Сполучені Штати Америки, Фінляндія, Швейцарія, Швеція.
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