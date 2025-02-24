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До Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції

Це вже третій потяг із закордонними політиками.

До Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Києві
Фото: Суспільне

Сьогодні, 24 лютого, до Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Про це пише Суспільне. 

Потягом на столичний вокзал прибули президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Від України на вокзалі потяг із керівництвом ЄС зустрічали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво Укрзалізниці.

  • Це вже третій потяг із іноземними делегаціями. Перед ци до Києва прибув потяг із керівництвом ЄС, а також потяг із лідерами країн Балтії, Іспанії та Канади.
  • Сьогодні у Києві пройде саміт лідерів країн-партнерів, на якому обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.
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