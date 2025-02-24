Президент ДР Конго хоче формування уряду єдності

Регіональні лідери закликали до переговорів між повстанцями M23 і конголезьким урядом.

Президент ДР Конго Фелікс Чісекеді заявив, що збирається розпочати дискусії щодо формування уряду єдності, у той час як на уряд зростає міжнародний тиск щодо вирішення кризи на сході країни, пише DW.

“Я програв битву, а не війну. Я повинен дотягнутися до всіх, включно з опозицією. Буде уряд національної єдності”, ‒ сказав Чісекеді.

Він не надав більше подробиць чи часових рамок для формування уряду.

Регіональні лідери закликали до переговорів між M23 і урядом ДР Конго. Але президент раніше виключав такий діалог, заявляючи, що повстанці є руандійською проксі-армією.

Повстанці M23, яких, за даними ООН, підтримують близько 4000 військових із сусідньої Руанди, з січня очолюють повстання в центральноафриканській країні.

Повстанці захопили східне місто Гома з 2 мільйонами мешканців, унаслідок чого було вбито близько 3000 людей. Минулого тижня повстанці захопили ще одну столицю провінції на південь від Гоми, Букаву ‒ місто з понад мільйонним населенням. Букаву межує з Руандою та є важливим транзитним пунктом для місцевої торгівлі мінералами.

Букаву розташоване приблизно за 50 кілометрів від Бурунді, чиї війська воюють разом з конголезькою армією. Бойові дії між конголезькою армією та повстанцями M23 викликали побоювання ширшої регіональної війни.