Лідери африканських країн проводять саміт щодо ДР Конго та закликають сторони до переговорів

Близько 3 тисяч людей були вбиті протягом двох тижнів насильства у районі міста Гома.

Саміт лідерів країн Східної та Південної Африки закликав протиборчі сторони в Демократичній Республіці Конго припинити вогонь і провести змістовні переговори, щоб покласти край насильству, пише Bloomberg.

Щонайменше сім глав держав відвідують спільне засідання Східноафриканської спілки та Спільноти розвитку півдня Африки у Танзанії, щоб спробувати знайти вирішення конфлікту, який забрав тисячі життів. Обидва блоки здійснюють паралельні мирні процеси під керівництвом Анголи та Кенії.

“Наші країни разом відповідальні за те, щоб терміново розв’язати існуючі виклики безпеці, які сильно вплинули на добробут невинних цивільних осіб”, ‒ сказала президентка Танзанії Самія Сулуху на початку зустрічі.

За останні два тижні, коли повстанці, яких підтримує Руанда, боролися за контроль над Гомою ‒ ключовим містом у східному Конго, адміністративному центрі провінції Північне Ківу, було вбито понад 3000 людей. Добре озброєні ополченці з Альянсу M23 зараз просуваються до центру провінції Південне Ківу ‒ Букаву, в багатому на корисні копалини регіоні.

ООН та США заявляють, що угруповання озброює Руанда, але східноафриканська держава неодноразово заперечувала це. Конголезька армія, підтримана місцевими ополченцями та бурундійськими солдатами, не змогла зупинити наступ ополченців.

“Як члени Африканського Союзу та Організації Об’єднаних Націй, ми пов’язані фундаментальними принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету націй і принципом добросусідства. Ці подвійні принципи є найнадійнішими гарантіями для реалізації мирного співіснування”, ‒ сказав на зустрічі президент Кенії Вільям Руто.

Президент Руанди Пол Кагаме взяв участь у переговорах особисто, а його конголезький колега Фелікс Чісекеді ‒ віртуально.