Лідери африканських країн проводять саміт щодо ДР Конго та закликають сторони до переговорів

Саміт лідерів країн Східної та Південної Африки закликав протиборчі сторони в Демократичній Республіці Конго припинити вогонь і провести змістовні переговори, щоб покласти край насильству, пише Bloomberg.
Щонайменше сім глав держав відвідують спільне засідання Східноафриканської спілки та Спільноти розвитку півдня Африки у Танзанії, щоб спробувати знайти вирішення конфлікту, який забрав тисячі життів. Обидва блоки здійснюють паралельні мирні процеси під керівництвом Анголи та Кенії.
“Наші країни разом відповідальні за те, щоб терміново розв’язати існуючі виклики безпеці, які сильно вплинули на добробут невинних цивільних осіб”, ‒ сказала президентка Танзанії Самія Сулуху на початку зустрічі.
За останні два тижні, коли повстанці, яких підтримує Руанда, боролися за контроль над Гомою ‒ ключовим містом у східному Конго, адміністративному центрі провінції Північне Ківу, було вбито понад 3000 людей. Добре озброєні ополченці з Альянсу M23 зараз просуваються до центру провінції Південне Ківу ‒ Букаву, в багатому на корисні копалини регіоні.
ООН та США заявляють, що угруповання озброює Руанда, але східноафриканська держава неодноразово заперечувала це. Конголезька армія, підтримана місцевими ополченцями та бурундійськими солдатами, не змогла зупинити наступ ополченців.
“Як члени Африканського Союзу та Організації Об’єднаних Націй, ми пов’язані фундаментальними принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету націй і принципом добросусідства. Ці подвійні принципи є найнадійнішими гарантіями для реалізації мирного співіснування”, ‒ сказав на зустрічі президент Кенії Вільям Руто.
Президент Руанди Пол Кагаме взяв участь у переговорах особисто, а його конголезький колега Фелікс Чісекеді ‒ віртуально.
- США попередили про можливі санкції проти офіційних осіб обох країн, повідомило раніше Reuters з посиланням на дипломатичну ноту. S&P Global Ratings також попереджає, що ескалація конфлікту може призвести до зниження кредитних рейтингів для обох економік.
- M23 каже, що бореться за права тутсі та інших носіїв руандійської мови в ДР Конго, яке наполягає на тому, що повстанці ‒ і Руанда ‒ більше зацікавлені в його корисних копалинах, включно зі золотом, оловом, вольфрамом і танталом.
- Конго також має мідні та кобальтові шахти світового рівня, розташовані на південному сході країни далеко від бойових дій.
- На початку минулого тижня бойовики M23 оголосили, що з вівторка, 4 лютого запроваджують режим "гуманітарного припинення вогню", однак через кілька днів самі порушили його та захопили шахтарське поселення Ньябібве за 70 кілометрів від Букаву.