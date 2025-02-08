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Шведський уряд обмежить володіння зброєю через теракт в Еребру

У 2023 році правила були пом'якшені, що дало доступ населенню до небезпечних гвинтівок.  

Шведський уряд обмежить володіння зброєю через теракт в Еребру
Акція пам'яті жертв стрілянини в Еребру
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час візиту до Латвії заявив, що на тлі найкривавішої в новітній історії країни стрілянини в місті Еребру його уряд розглядає питання обмеження права на володіння зброєю.

Як пише The Guardian, політики звернули увагу на недосконалість закону, який визначає придатність особи до отримання ліцензії на вогнепальне озброєння. Документ недостатньо чітко регламентує вік, наявність досвіду поводження зі зброєю, деякі медичні фактори та параметр законослухняності. 

До того ж, у 2023 році сотням тисяч шведських мисливців дозволили володіти рушницями та гвинтівками військового зразка. Такі моделі як AR-15, що здатна завдати дуже великої шкоди за малий проміжок часу через підтримку великих магазинів з набоями, стали доступні за спрощеною процедурою. Уряд вирішив скасувати таку практику. 

Крістерссон підкреслив, що мета змін - "гарантувати, що у Швеції зброєю володітимуть лише правильні люди". 

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