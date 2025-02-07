Наступного тижня Трамп оголосить про введення нових мит щодо інших держав

На думку американського президента, це може допомогти скоротити дефіцит бюджету Штатів.

Президент США Дональд Трамп заявив 7 лютого, що планує оголосити про введення мит для нових держав уже наступного тижня, передає Reuters.

На думку президента, додаткові мита можуть допомогти скоротити дефіцит бюджету країни.

Цей крок реалізовує передвиборну обіцянку Трампа запровадити мита на американський імпорт, які рівні ставкам, що їх вводять торгові партнери на американський експорт. Наразі невідомо, яких країн торкнеться політика президента США.

6 лютого Трамп представив свій план республіканцям під час обговорення бюджету у Білому домі. Президент і його помічники заявили, що планують використати вищі мита на імпорт, щоб допомогти сплатити продовження податкових пільг, які, за словами незалежних бюджетних аналітиків, можуть додати трильйони доларів до боргу США. Тому підвищення мит мало б компенсувати частину цих витрат, хоча останніми роками вони становили лише близько 2% річних доходів.

Наразі Трамп оголосив про мита у розмірі 25% для Канади та Мексики, але їх довелося відтермінувати після негативної реакції інвесторів.

Кандидат на пост торгового представника США Джеймісон Грір заявив, що іншим державам доведеться знизити тарифи для американського експорту, якщо вони хочуть зберегти доступ на ринок США. Грір, зокрема, згадав В'єтнам.