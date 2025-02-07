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ЗМІ: Росія планує розширити можливості з арешту активів західних компаній

Новий закон поширюватиметься на усі так звані недружні до РФ держави, які запровадили санкції проти Росії через агресію в Україні. 

ЗМІ: Росія планує розширити можливості з арешту активів західних компаній
Фото: EPA/UPG

Росія збирається розширити свої повноваження щодо арешту активів західних компаній за допомогою нового законодавства, яке може дозволити їй конфіскувати заморожені кошти іноземних інвесторів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що цього тижня комісія уряду РФ із законодавчої діяльності схвалила законопроєкт, який визначає процедуру конфіскації Росією іноземної власності у відповідь на аналогічні дії інших країн щодо російських активів.

Законопроект, розроблений Мінюстом РФ, є продовженням указу Путіна щодо американського майна та цінних паперів, які Росія може визначити як компенсацію за будь-які збитки, понесені внаслідок арешту заморожених російських активів у США.

За словами джерел, новий закон поширюватиметься на усі так звані недружні держави, які запровадили санкції проти Росії через її дії в Україні. Рішення виконуватимуть  за допомогою позовів, поданих до арбітражного суду державними органами, такими як центральний банк, Генпрокуратура та урядові установи. Відповідачами виступатимуть іноземні держави, які заарештували російські активи.

Джерела також додають, що мішенню повноважень можуть стати рахунки типу "С", доступ до яких заблокований, якщо Москва не надасть на це дозвіл. Це може спричинити проблеми для багатьох іноземних інвесторів, як приватних осіб, так і великих американських інвестиційних фондів, на рахунках яких застрягли мільярди доларів.

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