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BBC: убитими внаслідок стрілянини в школі у Швеції були іммігранти, поліція продовжує вивчати мотив

Правоохоронці вже не так певні, що в злочині не було ідеологічного мотиву. 

BBC: убитими внаслідок стрілянини в школі у Швеції були іммігранти, поліція продовжує вивчати мотив
Місце злочину
Фото: скріншот відео The Independent

Серед убитих внаслідок стрілянини в школі для дорослих Рісберґска у шведському місті Еребру були мігранти з Сирії та Боснії, пише BBC з посиланням на локальні медіа. Якщо раніше правоохоронці стверджували, що злочин не має ідеологічного підґрунтя, то тепер керівниця поліцейського розслідування Анна Бергківст сказала, що мотиви все ще вивчають. 

Наявність боснійців та сирійців серед жертв підтвердили і посольства. Але поліція в Еребру публічно не надає жодних деталей про особи убитих. 

Боснійський посол Боян Сосіч, який також відвідав місце стрілянини, дізнався від жителів, що серед загиблих є боснієць.

"Я вважаю, щонайменше, дивним, що поліція приховує інформацію, яка стосується іноземних громадян, від відповідних посольств", – сказав він.

Інші, у тому числі члени сирійської громади, сказали, що вірять у те, що поліція чинить правильно, і лише сподіваються дізнатися більше найближчим часом. Касселія, сирійський православний священник, сказав, що широке суспільство "не знає, що думає поліція, але ми віримо, що у неї є власний план".

Після коментарів про відсутність ідеологічного мотиву зараз поліція вже не так певна. 

"Чому вони це зробили (сказали про відсутність ідеологічного підґрунтя – Ред.), я коментувати не можу. Ми розглядаємо різні мотиви і зробимо заяву, коли знайдемо", – сказала BBC Бергквіст. 

Представники іммігрантської спільноти міста занепокоєні браком офіційної інформації про цей злочин.

"Ми не знаємо, чому він зробив це, чому він націлився на цю школу? Чи був він хворий чи щось інше?" – сказала Нуар Афрам, яка також є ученицею цієї школи. 

У зв'язку з браком офіційних новин про мотив убивці, все, що мешканці знають, то це те, що вбивцею був білий швед, який націлився на школу з великою іммігрантською студентською базою. 

На думку правоохоронців, нападник діяв один. Після того, як він убив десятьох учнів, він застрелився. Раніше він сам був учнем цієї школи. За словами його знайомих, чоловік жив самотою і, можливо, мав хворобу. 

  • Внаслідок стрілянини убиті 10 учнів, 11 жертвою є сам нападник. Поліція наступного дня після злочину сказала, що не вважають ідеологію мотивом злочину. 
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