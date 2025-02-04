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Сальвадор запропонував CША прийняти “небезпечних злочинців”, зокрема громадян США

Про це йшлося під час візиту нового державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо до центральноамериканської країни.

Сальвадор запропонував CША прийняти “небезпечних злочинців”, зокрема громадян США
Держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з президентом Сальвадору Наїбом Букеле в його резиденції
Фото: EPA/UPG

Сальвадор запропонував прийняти “небезпечних злочинців”, які утримуються в американських в'язницях, зокрема громадян США та законних резидентів. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, пише BBС.

Після зустрічі з президентом Наїбом Букеле під час візиту до центральноамериканської країни Рубіо заявив, що США “глибоко вдячні”, додавши, що “жодна країна ніколи не робила такої пропозиції дружби”.

Сальвадор також пропонує приймати для депортації мігрантів будь-якої національності, які є злочинцями та перебувають у Сполучених Штатах незаконно, заявив держсекретар. Рубіо припустив, що увага буде зосереджена на латиноамериканських членах банд, таких як MS-13 або Tren de Aragua.

Держсекретар додав, що говорив про пропозицію Сальвадору з президентом Дональдом Трампом.

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Рубіо похвалив Букеле за його політику щодо бандитизму, яка значно знизила рівень злочинності в Сальвадорі ‒ колись у світовій столиці вбивств, ‒ але зазнала критики з боку правозахисних груп. 

Марко Рубіо здійснює свою першу закордонну поїздку як головний дипломат США і прагне відстоювати пріоритети адміністрації Трампа в регіоні, зокрема вимагаючи від Панами “негайних змін” у “впливі та контролю” Китаю над Панамським каналом.

  • Після свого повернення в Білий дім президент Дональд Трамп зосередився на прискоренні вивезення нелегальних мігрантів, обіцяючи “масову депортацію”.
  • Очікується, що Венесуела дозволить США повертати депортованих мігрантів безпосередньо до південноамериканської країни після того, як радник президента Дональда Трампа прилетів до Каракасу для переговорів з режимом. 
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