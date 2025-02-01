ЗМІ: Венесуела дозволить США повертати депортованих мігрантів безпосередньо до країни

На зустрічі з представником президента Трампа зі спеціальних місій лідер Венесуели Мадуро погодився дозволити низку рейсів мігрантів з його країни.

Очікується, що Венесуела дозволить США повертати депортованих мігрантів безпосередньо до південноамериканської країни після того, як радник президента Дональда Трампа прилетів до Каракасу для переговорів з режимом.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

На зустрічі з Річардом Гренеллом, представником Трампа зі спеціальних місій, президент Венесуели Ніколас Мадуро погодився дозволити низку рейсів мігрантів з його країни. Заборона на такі польоти діяла майже рік.

Сьогодні Трамп заявив, що адміністрація Мадуро погодилася прийняти всіх венесуельських мігрантів із США без документів, включно з членами злочинного угруповання “Трен де Арагуа”.

“Венесуела також погодилася повернути транспорт”, ‒ написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Якщо Мадуро піде назустріч, Трамп зможе претендувати на перемогу у своїй кампанії з повернення нелегальних мігрантів на батьківщину. Угода з Венесуелою відкриє шлях для його адміністрації для депортації сотень тисяч людей назад до країни, яка була основним джерелом міграції до США в останні роки через її автократичний режим і жахливу економічну ситуацію.