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ЗМІ: Венесуела дозволить США повертати депортованих мігрантів безпосередньо до країни

На зустрічі з представником президента Трампа зі спеціальних місій лідер Венесуели Мадуро погодився дозволити низку рейсів мігрантів з його країни. 

ЗМІ: Венесуела дозволить США повертати депортованих мігрантів безпосередньо до країни
Депортаційний рейс з США
Фото: Karoline Leavitt у X

Очікується, що Венесуела дозволить США повертати депортованих мігрантів безпосередньо до південноамериканської країни після того, як радник президента Дональда Трампа прилетів до Каракасу для переговорів з режимом. 

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

На зустрічі з Річардом Гренеллом, представником Трампа зі спеціальних місій, президент Венесуели Ніколас Мадуро погодився дозволити низку рейсів мігрантів з його країни. Заборона на такі польоти діяла майже рік. 

Сьогодні Трамп заявив, що адміністрація Мадуро погодилася прийняти всіх венесуельських мігрантів із США без документів, включно з членами злочинного угруповання “Трен де Арагуа”. 

“Венесуела також погодилася повернути транспорт”, ‒ написав Трамп у соцмережі Truth Social. 

Якщо Мадуро піде назустріч, Трамп зможе претендувати на перемогу у своїй кампанії з повернення нелегальних мігрантів на батьківщину. Угода з Венесуелою відкриє шлях для його адміністрації для депортації сотень тисяч людей назад до країни, яка була основним джерелом міграції до США в останні роки через її автократичний режим і жахливу економічну ситуацію.

  • Раніше міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила, що адміністрація Трампа скасувала рішення, яке захищало близько 600 тисяч венесуельців від депортації. Попередник Трампа Джо Байден розпорядився продовжити термін депортації з квітня 2025 року до жовтня 2026 року.
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