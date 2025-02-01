Євросоюз відновлює цивільну місію з моніторингу прикордонного переходу у Рафаху

Наразі людям буде дозволено подорожувати лише в одному напрямку, зі Смуги Гази до Єгипту.

Європейський Союз відновив свою цивільну місію з моніторингу прикордонного переходу між Смугою Гази та Єгиптом у місті Рафах ‒ ключовому пункті в’їзду та виїзду з палестинської території.

Про це заявила зовнішньополітичного відомства блоку Кая Каллас, пише Reuters.

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, повідомило, що перші палестинці ‒ поранені цивільні особи та бойовики ‒ в'їдуть до Єгипту в суботу через пункт пропуску Рафах, який був закритий для руху людей з травня минулого року.

Наразі людям буде дозволено подорожувати лише в одному напрямку, з Гази до Єгипту ‒ повідомили чиновники.

Раніше Каллас оголосила, що між державами-членами досягнуто широкої згоди щодо того, що Місія ЄС з допомоги кордонам (EUBAM) може зіграти “вирішальну роль” у підтримці угоди про припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.

“Цивільна прикордонна місія ЄС розгортається на КПП Рафах на прохання палестинців та ізраїльтян. Вона підтримуватиме палестинський прикордонний персонал і дозволить переміщення осіб із Гази, зокрема тих, хто потребує медичної допомоги”, ‒ повідомила вона у дописі на соцплатформі X.