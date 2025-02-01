Євросоюз відновлює цивільну місію з моніторингу прикордонного переходу у Рафаху

Європейський Союз відновив свою цивільну місію з моніторингу прикордонного переходу між Смугою Гази та Єгиптом у місті Рафах ‒ ключовому пункті в’їзду та виїзду з палестинської території.
Про це заявила зовнішньополітичного відомства блоку Кая Каллас, пише Reuters.
Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, повідомило, що перші палестинці ‒ поранені цивільні особи та бойовики ‒ в'їдуть до Єгипту в суботу через пункт пропуску Рафах, який був закритий для руху людей з травня минулого року.
Наразі людям буде дозволено подорожувати лише в одному напрямку, з Гази до Єгипту ‒ повідомили чиновники.
Раніше Каллас оголосила, що між державами-членами досягнуто широкої згоди щодо того, що Місія ЄС з допомоги кордонам (EUBAM) може зіграти “вирішальну роль” у підтримці угоди про припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.
“Цивільна прикордонна місія ЄС розгортається на КПП Рафах на прохання палестинців та ізраїльтян. Вона підтримуватиме палестинський прикордонний персонал і дозволить переміщення осіб із Гази, зокрема тих, хто потребує медичної допомоги”, ‒ повідомила вона у дописі на соцплатформі X.
- Минулого тижня мер міста Рафах Ахмед аль-Суфі на півдні Смуги Гази закликає переміщених цивільних осіб не повертатися на територію міста, оскільки це досі “надзвичайно небезпечно” ‒ до повного виведення ізраїльських військ. Особливо спустошеними та позбавленими елементарних умов для життя є центральні та південні райони міста.
- Невпинні ізраїльські бомбардування під час війни знищили більшу частину південного міста Рафах, де понад мільйон переміщених палестинців і більшість міжнародних гуманітарних працівників сховалися під час першої половини нападу на анклав.
- Потім місто спорожніло. Під час наступних ізраїльських атак було зруйновано багато будинків і магазинів, серйозно пошкоджено медичні заклади, системи водопостачання та електропостачання. Ізраїльські військові заявили, що завдали цілеспрямованих ударів по терористах ХАМАСу.
- 27 січня палестинці почали повертатися на північ Смуги Гази після того, як Ізраїль заявив, що цього тижня було досягнуто угоди про звільнення ХАМАС шістьох заручників. Понад 200 тисяч переміщених осіб повернулися на північ анклаву пішки протягом двох годин після відкриття пунктів пропуску у коридорі Нецарім.