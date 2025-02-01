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"Заморозку" Трампом грантів та позик вже вдруге заблокували у суді

Цього разу за позовом штатів, якими керують демократи.

"Заморозку" Трампом грантів та позик вже вдруге заблокували у суді
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Федеральний суддя Джон МакКонелл у штаті Род-Айленд видав тимчасове обмежувальне розпорядження щодо указу президента Дональда Трампа, відповідно до якого відбулося припинення виплат грантів та позик на трильйони доларів. 

Як пише Bloomberg, це вже другий випадок, коли суд накладає обмеження на скандальне рішення республіканця. Цього разу блокування указу відбулося за позовом штатів, де на керівних посадах перебувають представники Демократичної партії. За словами експертів, рішення судді МакКонелла "ширше" за своєю силою, ніж у справі, яку ініціювала група активістів "Демократія вперед".

Аргументом для блокування стало ймовірне порушення указом Трампа федеральних законів. Суддя зазначив, що Конгрес не надав голові виконавчої влади необмежені повноваження щодо того, щоб розпоряджатися коштами, виділеними на конкретні цілі конкретним отримувачам. Тож у діях президента вбачають нехтування принципом розподілу влади. 

Тимчасове розпорядження діятиме до наступного рішення у цій справі. Суддя пообіцяв призначити засідання для розгляду по суті "на найближчий час". 

  • Про програми та проєкти, які опинилися під загрозою через заморозку грантів, - докладно у матеріалі LB.ua
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