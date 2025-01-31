США ліквідували в Сирії високопоставленого бойовика крила "Аль-Каїди"

30 січня сили Центрального командування США (CENTCOM) ліквідували в Сирії старшого оперативника терористичної організації Hurras al-Din (HaD), філії Аль-Каїди.
Про це повідомляє пресслужба CENTCOM.
Терориста ліквідували високоточним авіаударом на північному заході Сирії.
США наголошують, що цей авіаудар є частиною постійного зобов’язання CENTCOM заважати зусиллям терористів щодо планування, організації та проведення атак проти цивільних осіб і військового персоналу з США та союзників.
“CENTCOM продовжуватиме полювати на терористів і вбивати чи ловити їх у полон, а також захищати нашу батьківщину від груп, які планують напад на персонал США та союзників”, - запевнив генерал Майкл Ерік Курілла.
- Сили CENTCOM завдали високоточного авіаудару по лідеру ІДІЛ Абу Юсіфу у сирійській провінції Дайр аз-Заур. В результаті високоточного авіаудару було вбито двох бойовиків ІДІЛ, а також лідера ІДІЛ Абу Юсіфа.