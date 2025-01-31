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США ліквідували в Сирії високопоставленого бойовика крила "Аль-Каїди"

Терориста ліквідували високоточним авіаударом.

США ліквідували в Сирії високопоставленого бойовика крила "Аль-Каїди"
Ілюстративне фото
Фото: CNN

30 січня сили Центрального командування США (CENTCOM) ліквідували в Сирії старшого оперативника терористичної організації Hurras al-Din (HaD), філії Аль-Каїди. 

Про це повідомляє пресслужба CENTCOM.

Терориста ліквідували високоточним авіаударом на північному заході Сирії.

США наголошують, що цей авіаудар є частиною постійного зобов’язання CENTCOM заважати зусиллям терористів щодо планування, організації та проведення атак проти цивільних осіб і військового персоналу з США та союзників.

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“CENTCOM продовжуватиме полювати на терористів і вбивати чи ловити їх у полон, а також захищати нашу батьківщину від груп, які планують напад на персонал США та союзників”, - запевнив генерал Майкл Ерік Курілла.

  • Сили CENTCOM завдали високоточного авіаудару по лідеру ІДІЛ Абу Юсіфу у сирійській провінції Дайр аз-Заур. В результаті високоточного авіаудару було вбито двох бойовиків ІДІЛ, а також лідера ІДІЛ Абу Юсіфа.
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