США ліквідували в Сирії високопоставленого бойовика крила "Аль-Каїди"

30 січня сили Центрального командування США (CENTCOM) ліквідували в Сирії старшого оперативника терористичної організації Hurras al-Din (HaD), філії Аль-Каїди.

Про це повідомляє пресслужба CENTCOM.

Терориста ліквідували високоточним авіаударом на північному заході Сирії.

США наголошують, що цей авіаудар є частиною постійного зобов’язання CENTCOM заважати зусиллям терористів щодо планування, організації та проведення атак проти цивільних осіб і військового персоналу з США та союзників.

“CENTCOM продовжуватиме полювати на терористів і вбивати чи ловити їх у полон, а також захищати нашу батьківщину від груп, які планують напад на персонал США та союзників”, - запевнив генерал Майкл Ерік Курілла.