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Росія пропонує допомогу Сирії у відновленні, аби зберегти свої дві військові бази

Наразі переговори тривають.

Росія пропонує допомогу Сирії у відновленні, аби зберегти свої дві військові бази
порт Тартус у Сирії, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Росія готова допомогти у відновленні Сирії, оскільки прагне домовитися із новим керівництвом країни про збереження двох своїх важливих військових баз, передає Bloomberg.

Кремль щосили намагається зберегти хоч якийсь вплив у Сирії після повалення свою союзника Башара Асада. Раніше військові бази — військово-морський порт у Тартусі та аеродром у Хмеймімі — дозволяли Москві проєктувати вплив на Близький Схід та Африку, і їхня втрата стала б значним стратегічним «відкатом».

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Томі російська делегація за участі спецпреставника Путіна Михайла Богданова поїхала в Дамаск на перші прямі перемовини із новою владою Сирії.

Сирійські офіційні особи зажадали «конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція та відновлення» у межах зусиль Росії щодо відновлення відносин.

Богданов опісля сказав, що прогресу у збереженні російських баз не було і що переговори продовжать. 

Сирія потребує коштів не відбудову і потребує фінансування через упідовані від режиму Асада борги. Так, міністр закордонних справ Сирії Асад аль-Шайбані заявив, що борги перед Росією становлять 8 мільярдів доларів.

Тим часом міністри закордонних справ ЄС досягли цього тижня попередньої домовленості про дорожню карту поступового пом'якшення санкцій проти Сирії. Блок нарощує зусилля щодо побудови відносин із новими лідерами країни, одночасно намагаючись переконати їх обмежити вплив Росії.

  • Дням стало відомо, що Росія вивозить військову техніку із сирійського порту Тартус. На супутникових знімках, опублікованих Planet Labs 29 січня, видно, що більшої частини обладнання в порту більше немає. Перед тим російські кораблі покинули Тартус.
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