Німецькі партії шукають способи зупинити закон про імміграційний контроль, який підтримують ультраправі

Бундестаг мав обговорити та проголосувати за закон про посилення імміграційного контролю, який запропонував лідер консервативної опозиції Фрідріх Мерц.

Основні партії Німеччини сьогодні провели переговори, намагаючись запобігти можливості ухвалення закону, який підтримують ультраправі ‒ вперше за всю післявоєнну історію.

Про це повідомляє Reuters.

Бундестаг мав обговорити та проголосувати за закон про посилення імміграційного контролю, який запропонував лідер консервативної опозиції Фрідріх Мерц.

Мерц, чий блок лідирує в опитуваннях перед виборами 23 лютого, каже, що посилення міграційного контролю є необхідною відповіддю на серію гучних убивств у громадських місцях людьми з іммігрантським минулим. Але за кілька хвилин до того, як дебати мали початися об 11:00 за місцевим часом, консерватори попросили перерву.

Законодавці заявили, що соціал-демократи канцлера Олафа Шольца, їхні партнери у зеленій коаліції та ліберальні вільні демократи, їхні колишні партнери, прагнули зупинити голосування, передавши закон на розгляд комітетів.

Закон, прийнятий завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD), мав би символічне значення для Німеччини, оскільки порушує табу серед основних партій щодо відмови від співпраці з ультраправими.

Вільні демократи, які також підтримують посилення міграційних правил, заявили, що шукають спосіб ухвалити закон, не покладаючись на AfD.

У подкасті для газети Die Zeit Шольц попередив, що Німеччина ризикує піти за Австрією у світ, де ультраправа Партія свободи стане домінуючою політичною силою. “Всі казали, що не приєднаються до Партії свободи. А тепер ми можемо отримати канцлера від Партії свободи”, ‒ сказав він.

Раніше цього тижня дві головні церкви Німеччини також виступили проти закону, заявивши, що він не запобіг би напад з ножем в Баварії або наїзду автомобіля на різдвяний ярмарок у Магдебурзі і назвали його ганьбою для християнських демократів Мерца.

“Навіть колеги щодо партії сумніваються”, ‒ додає Reuters.