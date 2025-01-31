(Не)глибока заморозка

Розпорядження адміністрації президента Трампа призупинити на 90 днів фінансування усіх проєктів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) торкнулося контртерористичних тренувань в Сомалі, лікування людей з ВІЛ в Уганді, боротьби з наркотиками в Колумбії, протезування для біженців із М'янми та багатьох інших програм допомоги за кордоном, пише Wall Street Journal.

Наказ Державного департаменту США про припинення американської допомоги по всьому світу, виданий на виконання розпорядження президента Дональда Трампа , викликав величезний резонанс.

Фото: World Education/OKARD Чоловіку підганяють протез ноги в рамках програми допомоги жертвам тортур USAID під назвою Okard, що надавало фінансову та технічну допомогу Міністерству охорони здоров’я Лаосу в реабілітації та усуненню перешкод для інклюзії пацієнтів.

Ці обмеження також зривають президентський Надзвичайний план допомоги у боротьбі зі СНІДом, або PEPFAR – знамениту програму, започатковану президентом Джорджем Бушем-молодшим, завдяки якій врятовано десятки мільйонів життів. Багато заморожених програм спрямовані на боротьбу з хворобами та недоїданням, але навіть програми безпеки за фінансування США закриваються, повідомляє The New York Times. "Почуття кризи серед гуманітарних груп у всьому світі зростає… – пише видання. – Офіційні особи заявляють, що групи повинні заморозити майже всі програми, які отримали будь-який з 70 мільярдів доларів щорічного бюджету допомоги, затвердженого Конгресом шляхом двопартійних переговорів. Вони включають програми, які забезпечують ліки, дах над головою та чисту воду в жахливих умовах і часто роблять вибір між життям і смертю… Лідери гуманітарних груп кажуть, що вони ніколи не бачили такої широкомасштабної та шкідливої директиви, навіть у періоди переоцінки допомоги попередніми адміністраціями".

Критики рішення Трампа припинити іноземну допомогу відзначають, що воно може завдати довгострокової шкоди стратегічним інтересам США, додає NYT. Політики з обох партій тривалий час розглядали іноземну допомогу як потужну форму американської сили, спосіб збільшити вплив США за кордоном за допомогою мізерного бюджету в порівнянні з військовими витратами. Багато програм розвитку підтримують зусилля щодо демократії, освіти та громадянських прав.

Cпівробітникам USAID, відповідальним за проєкти в Україні, теж наказано припинити діяльність. Серед заморожених проєктів – допомога школам, невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей, програми, спрямовані на реабілітацію та адаптацію ветеранів війни, підтримка незалежних медіа тощо.

Докладніше про те, які програми і проєкти опинилися під загрозою – в нашому огляді.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп під час підписання указів, Вашингтон, 20 січня 2025 року.

До слова, 29 січня суд в столичному Окрузі Колумбія постановив зупинити дію указу президента США Дональда Трампа щодо замороження виплати неурядовим організаціям близько 3 трильйонів доларів погоджених державою грантів та позик. На думку позивачів, громадських активістів, до яких прислухалася суддя Лорен Аліхан, дії нового президента порушують першу поправку до конституції щодо свободи слова та адміністративне законодавство.

Тимчасова заборона на застосування указу діятиме до 3 лютого, після чого суд повинен ухвалити остаточне рішення, чи має Дональд Трамп право заморожувати грантову допомогу.

У Білому домі судову постанову не коментували.

Тим часом Держдеп США почав робити винятки зі списку заморожених на 90 днів програм іноземної допомоги. Йдеться про гуманітарну допомогу, яка стосується житла, харчів та ліків, повідомив Голос Америки. Також є певні винятки, які стосуються безпеки – зокрема безпеки співробітників американських установ та місій за кордоном. Групи та організації можуть просити й про інші винятки – потрібно заповнити відповідну форму і обґрунтувати, яким чином той чи інший проєкт зробить Америку сильнішою, розповіла в етері журналістка Голосу Америки Тетяна Ворожко.

Фото: EPA/UPG Продовольча допомогу від USAID та Всесвітньої продовольчої програми постраждалі від повені у Пешаварі, Пакистан

ЩО З ВІЙСЬКОВОЮ ДОПОМОГОЮ УКРАЇНІ

Попри перші суперечливі тлумачення указу Трампа про призупинення міжнародної допомоги, військової допомоги Україні цей указ не стосується. На цьому наголосив зокрема керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"У американській урядовій термінології допомога Україні озброєнням проходила як допомога у сфері безпеки (security assistance), яку указ Трампа, з огляду на все, не зачепить", – зазначають і експерти Defence Express. Однак, на їхню думку, ця заборона може зачепити будь-які інші види допомоги Україні, наприклад, ту, що отримується через USAID, зокрема й на відновлення пошкодженої внаслідок ворожих ударів інфраструктури.

Кореспондент Голосу Америки в Пентагоні Остап Яриш з посиланням на джерела також повідомив, що дві основні програми, за якими для України виготовляють і постачають зброю, поки що залишаються без змін. "В Пентагоні мені повторно підтвердили, що жодних нових вказівок щодо припинення цих програм не надходило. Це означає, що контракти на виготовлення зброї за програмою USAI, оформлені адміністрацією Байдена, залишаються в силі", – зазначив Остап Яриш.

Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ Військову допомога зі США передають ЗСУ.

ЩО З ДОПОМОГОЮ ВЕТЕРАНАМ, МЕДИКАМ, ОСВІТЯНАМ, ФЕРМЕРАМ

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні виділяє фінансування, нагадує Телеграф, на проєкти у таких сферах:

підтримка енергетики (зокрема проєкт SPARC – термінове реагування на надзвичайні ситуації в енергетиці шляхом придбання необхідних засобів)

відбудова інфраструктури

медична допомога

підтримка сільського господарства (зокрема гранти для дрібних фермерів)

реформування державних підприємств

освіта

Від 24 лютого 2022 року USAID виділив Україні на гуманітарну допомогу 2,6 мільярди доларів. 5 мільярдів доларів допомоги спрямовані на розвиток і 30 мільярдів доларів виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Упродовж років USAID фінансувала в Україні відбудову шкіл і друк підручників, відкриття освітніх центрів і надання медичних послуг та психологічної допомоги, підтримку українських агровиробників, допомогу у просуванні антикорупційних та євроінтеграційних реформ, ремонт тепломереж у Києві, навіть облаштування туалетів на кордоні.

25 січня українські організації почали отримувати від USAID листи про тимчасову зупинку фінансової підтримки. Тимчасова зупинка вже торкнулася проєктів, які допомагають ветеранам та ветеранкам, стосуються медичної реформи, енергетики, культурних та медійних проєктів, повідомляє Суспільне.

Однією з перших громадських організацій, що оголосила про тимчасову зупинку проєктів фінансованих USAID, став VeteranHub, який підтримує ветеранів і ветеранок. Співзасновниця та голова правління організації, Івона Костина у коментарі Суспільному повідомила, що VeteranHub довелося зупинити зокрема лінії підтримки та онлайн-консультування, які приймали до 1300 звернень на місяць, а також філію у Вінниці.

Фото: Суспільне Вінниця Veteran Hub у Вінниці.

Організація "Вільний вибір", яка надає психологічну підтримку ветеранам та ветеранкам, також заявила, що в них тимчасово зупинилося часткове фінансування психологічних консультацій та заходи з навчання фахівців з психічного здоровʼя.

Допомога Агенції серед іншого йшла на забезпечення їжею, теплим одягом, житлом переселенців, вразливих категорій населення та мешканців у прифронтових територіях.

Листи про тимчасову зупинку проєктів на час 90-денного аудиту також отримали міські ради та комунальні підприємства, які співпрацювали з USAID. Великою мірою це зачепило програми з енергоефективності регіонів.

Призупинення фінансування торкнеться і програм доступності ліків і вакцин, протидії туберкульозу та подоланню епідемії ВІЛ, реабілітації та інклюзії, які підтримувало USAID. Щоправда, на запит ВВС Україна у МОЗ відповіли, що наразі не мають інформації про зупинку проєктів від USAID у сфері в охороні здоровʼя.

Видання "Економічна правда" оприлюднило перелік усіх українських інституцій, як державних, так і громадських, які отримували кошти від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

За даними Секретаріату Кабінету Міністрів та сайту USAID, на 31 грудня 2024 в Україні діяли 39 програм USAID, загальний бюджет яких становив 4,28 млрд дол.

Фото: Бріджит Брінк 107 генераторів були передані USAID п’яти населеним пунктам Харківської області

Усі чинні програми USAID поділені на 5 ключових напрямів, які розбиті на окремі проєкти:

Демократія, права людини та врядування (1,09 млрд дол.);

Економічний розвиток (1,15 млрд дол.);

Критична інфраструктура (1,4 млрд дол.);

Охорона здоров'я (381,8 млн дол.);

Перехідний період та гуманітарна допомога (252 млн дол.).

З повним списком реціпієнтів USAID можна ознайомитися тут.

ЩО З ДОПОМОГОЮ НЕЗАЛЕЖНИМ МЕДІА

Про тимчасову зупинку фінансування оголосили також деякі медіа та культурні проєкти. Найбільше призупинення фінансової підтримки вдарило по незалежних регіональних медіа, які завдяки грантам трималися на плаву. Загалом в Україні USAID підтримувало сотні різноманітних медійних проєктів, а надто з початку повномасштабного вторгнення, йдеться в заяві Медіаруху – спільноті, що об’єднує журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. "Грантову підтримку на засадах конкурсного відбору отримували численні українські громадські організації й медіа, що дозволило їм адвокатувати суспільно важливі зміни, надавати інформаційну, психологічну та інші види допомоги постраждалим, розкривати корупційні схеми, розповідати історії українців з прифронтових і віддалених регіонів. Зараз зупинено фінансування всіх програм і проєктів без винятків", – наголошується в заяві.

Медіарух закликав міжнародні (іноземні) благодійні фонди і організації підтримки, які працюють в Україні, надати екстрену підтримку українським медіа і громадським організаціям медійної сфери, чия робота і подальше існування опинились під загрозою через втрату інституційного фінансування. Підставити плече незалежним медіа і медійним організаціям, як на національному рівні, так і в своїх регіонах Медіарух просить також співгромадян і бізнес.

Фото: Максим Козицький в тг

"Програми, які впроваджуються та функціонують за сприяння USAID, мають важливе значення для зміцнення демократичних інститутів, розвитку незалежних медіа та громадянського суспільства в Україні. Освітні, наукові, медійні, культурні проєкти, а також інші суспільно значущі ініціативи успішно реалізуються в багатьох країнах світу саме за підтримки USAID …На жаль, масштаб проблем, з якими стикнулась Україна і десятки інших країн у зв’язку з припиненням американської допомоги, значно більший, ніж може здатися на перший погляд", – йдеться в заяві Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

У Комітеті зауважують, що американський народ і уряд мають право перевірити результати допомоги і ухвалити рішення щодо її продовження, однак на час аудиту Україна "має вжити оперативних заходів, щоб уникнути дестабілізації ключових процесів у державі, а також передбачити свої дії у цьому напрямі надалі". За даними комітету, на парламентському рівні вже розпочалися консультації з європейськими колегами про можливе заміщення американської допомоги хоча б до того часу, поки у Вашингтоні не ухвалять остаточні рішення. Однак через паузу подальша нормалізація процесів може відбуватися до шести місяців.

Шеф-редакторка групи видань "Детектор медіа", голова ГО "Детектор медіа" Наталія Лігачова на своїй сторінці у Facebook додає, що призупинено програми підтримки не лише Агентства з міжнародного розвитку. Призупинена до завершення аудиту впродовж 90 днів на предмет ефективності та "відповідності зовнішнім інтересам США" будь-яка підтримка на державні кошти США. А це і такі фонди та організації, як НЕД, NDI, IREX, або, наприклад, пряма підтримка Держдепу...