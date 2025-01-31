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Міністр агрополітики заявив, що призупинення програм USAID негативно позначиться на українському агросекторі

Тому уряд шукає можливості залучення альтернативного фінансування.

Міністр агрополітики заявив, що призупинення програм USAID негативно позначиться на українському агросекторі
міністр агрополітики Віталій Коваль
Фото: фейсбук / Віталій Коваль

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що призупинення Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) фінансування програм негативно позначиться на українському агросекторі, передає Інтерфакс-Україна. 

"Звичайно, призупинення фінансування проєктів USAID негативно позначиться на діяльності українського агросектора. Адже чимало виробників очікувало на постачання вже профінансованого і програмами, і власними засобами обладнання", – сказав він на Grain Storage Forum у Києві в п'ятницю.

Міністр зауважив, що для України робити ставку на фінансування з одного джерела в умовах війни занадто ризиковано. Відтак уряд шукає варіанти заміщення американських коштів європейським фінансуванням розпочатих проєктів.

Президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов додав, що, за його інформацією, призупинення фінансової підтримки призвело до того, що в українському представництві USAID за різними програмами може бути звільнено 160 висококваліфікованих фахівців.

  • Нещодавно заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що ОП невдовзі почне перемовини зі США через призупинене фінансування USAID. Україна хоче якнайшвидше продовжити фінансування проєктів із гуманітарного реагування.
  • Як відомо, через кілька годин після вступу на посаду президент США Дональд Трамп наказав призупинити зовнішню допомогу Штатів на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідає вона пріоритетам його зовнішньої політики. 
  • Неурядові організації в Україні попереджають, що програми підтримки шкіл і лікарень, а також допомога з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури опинилися під загрозою зриву.
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