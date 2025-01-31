Міністр агрополітики заявив, що призупинення програм USAID негативно позначиться на українському агросекторі

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що призупинення Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) фінансування програм негативно позначиться на українському агросекторі, передає Інтерфакс-Україна.

"Звичайно, призупинення фінансування проєктів USAID негативно позначиться на діяльності українського агросектора. Адже чимало виробників очікувало на постачання вже профінансованого і програмами, і власними засобами обладнання", – сказав він на Grain Storage Forum у Києві в п'ятницю.

Міністр зауважив, що для України робити ставку на фінансування з одного джерела в умовах війни занадто ризиковано. Відтак уряд шукає варіанти заміщення американських коштів європейським фінансуванням розпочатих проєктів.

Президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов додав, що, за його інформацією, призупинення фінансової підтримки призвело до того, що в українському представництві USAID за різними програмами може бути звільнено 160 висококваліфікованих фахівців.