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Зеленський розповів, як вирішуватимуть питання із призупиненими програмами американської підтримки

Частину фінансування перебере на себе держава, пообіцяв Президент.

Зеленський розповів, як вирішуватимуть питання із призупиненими програмами американської підтримки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо призупинених програм американської підтримки.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 28 січня.

Фінансування частини програм, за словами українського президента, перебере на себе держава.

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«Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті; майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями», - розповів глава держави.

Зеленський додав, що програми стосуються багатьох сфер.

 «Від звʼязку й цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все, і те, що є пріоритетним, те, що стосується українських дітей передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, – пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо», - пообіцяв Президент.

  • Як відомо, через кілька годин після вступу на посаду президент США Дональд Трамп наказав призупинити зовнішню допомогу Штатів на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідає вона пріоритетам його зовнішньої політики. 
  • Тоді Державний департамент видав наказ про припинення роботи в усьому світі навіть щодо наявної та виділеної допомоги.
  • USAID в Україні отримало наказ "негайно припинити всі поточні контракти та завдання". Опісля дипломати звернулися до держсекретаря США з проханням зробити виняток для України і наголосили на важливості цього для національної безпеки США. Наразі запит перебуває на розгляді.
  • Програмний директор однієї з неурядових організацій заявив, що заморожування може стати "катастрофою" для проєктів з підтримки шкіл, лікарень та енергетичної інфраструктури в Україні.
  • Неурядові організації в Україні попереджають, що програми підтримки шкіл і лікарень, а також допомога з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури опинилися під загрозою зриву.
  • 28 січня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, яка курує гуманітарне реагування в ОПУ, заявила, що невдовзі українська сторона почне консультації із американськими партнерами, аби США відновили фінансування USAID.
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