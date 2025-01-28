Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо призупинених програм американської підтримки.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 28 січня.
Фінансування частини програм, за словами українського президента, перебере на себе держава.
«Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті; майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями», - розповів глава держави.
Зеленський додав, що програми стосуються багатьох сфер.
«Від звʼязку й цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все, і те, що є пріоритетним, те, що стосується українських дітей передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, – пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо», - пообіцяв Президент.
- Як відомо, через кілька годин після вступу на посаду президент США Дональд Трамп наказав призупинити зовнішню допомогу Штатів на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідає вона пріоритетам його зовнішньої політики.
- Тоді Державний департамент видав наказ про припинення роботи в усьому світі навіть щодо наявної та виділеної допомоги.
- USAID в Україні отримало наказ "негайно припинити всі поточні контракти та завдання". Опісля дипломати звернулися до держсекретаря США з проханням зробити виняток для України і наголосили на важливості цього для національної безпеки США. Наразі запит перебуває на розгляді.
- Програмний директор однієї з неурядових організацій заявив, що заморожування може стати "катастрофою" для проєктів з підтримки шкіл, лікарень та енергетичної інфраструктури в Україні.
- Неурядові організації в Україні попереджають, що програми підтримки шкіл і лікарень, а також допомога з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури опинилися під загрозою зриву.
- 28 січня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, яка курує гуманітарне реагування в ОПУ, заявила, що невдовзі українська сторона почне консультації із американськими партнерами, аби США відновили фінансування USAID.