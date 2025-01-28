Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо призупинених програм американської підтримки.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 28 січня.

Фінансування частини програм, за словами українського президента, перебере на себе держава.

«Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті; майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями», - розповів глава держави.

Зеленський додав, що програми стосуються багатьох сфер.

«Від звʼязку й цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все, і те, що є пріоритетним, те, що стосується українських дітей передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, – пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо», - пообіцяв Президент.