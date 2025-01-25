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ПриватБанк попереджає про паузу в роботі Приват24 вночі 26 січня

Банк проводить регламентні роботи. 

ПриватБанк попереджає про паузу в роботі Приват24 вночі 26 січня
Фото: psm7.com

ПриватБанк 26 січня проводить регламентні роботи, тому платежі в Приват24 будуть на паузі з опівночі до 5-ї ранку.

Про це повідомила пресслужба банку. 

"У період проведення робіт 26 січня з 00:00 і до 05:00 години ранку банк тимчасово призупинить платежі клієнтів у Приват24 для фізичних осіб", - йдеться в повідомленні.

Банк нагадав, що зазвичай проводить регламентні роботи, щоб забезпечити безперебійну роботу та безпеку операцій у цифровому банку, у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

"Якщо в період проведення робіт ви плануєте платежі через Приват24 - рекомендуємо зробити це заздалегідь або провести після завершення робіт", - зазначили у банку.

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