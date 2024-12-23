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ПриватБанк запускає послугу обміну валюти через банкомати

Ліміти - до 1000 доларів або євро за одну операцію.

ПриватБанк запускає послугу обміну валюти через банкомати
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

ПриватБанк запускає обмін готівкової іноземної валюти на гривні через банкомати. 

Про це повідомила пресслужба банку.

"Вперше в Україні ви можете обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій", - йдеться в повідомленні.

Доступ до обміну валют буде цілодобовим. Крім цього, готівкові гривні можна буде отримати одразу після операції, без зарахування на картку. 

Для обміну використовується готівковий курс банку, а решта – до 100 грн – зараховуватиметься на картку або мобільний рахунок.

Ліміти - до 1000 доларів або євро за одну операцію.

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