ПриватБанк запускає послугу обміну валюти через банкомати

Ліміти - до 1000 доларів або євро за одну операцію.

ПриватБанк запускає обмін готівкової іноземної валюти на гривні через банкомати.

Про це повідомила пресслужба банку.

"Вперше в Україні ви можете обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій", - йдеться в повідомленні.

Доступ до обміну валют буде цілодобовим. Крім цього, готівкові гривні можна буде отримати одразу після операції, без зарахування на картку.

Для обміну використовується готівковий курс банку, а решта – до 100 грн – зараховуватиметься на картку або мобільний рахунок.

Ліміти - до 1000 доларів або євро за одну операцію.