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Енергетики відновили світло для понад 9 тисяч споживачів

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом дня.

Енергетики відновили світло для понад 9 тисяч споживачів
Комунальники ремонтують обладнання енергетичної інфраструктури після ракетного удару по центральному регіоні України, 02 березня
Фото: EPA/UPG

В Україні за добу енергетики відновили живлення для 9290 споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Про це повідомляє Міненергетики.

У Міненерго наголошують, що російська армія продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи пошкоджень підстанціям і лініям електропередач, наслідком чого стає обмеження можливостей енергосистеми.

"Енергетики оперативно виконують роботи з відновлення на пошкоджених енергооб’єктах, максимально здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми", — додають у відомстві.

У Міненерго закликають раціонально споживати електроенергію протягом дня, адже ощадливість дасть можливість зменшити навантаження на енергосистему.

На поточну добу прогнозований імпорт загальним обсягом 8 500 МВт/год та потужністю 979 МВт.

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