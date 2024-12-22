Енергетики відновили світло для понад 9 тисяч споживачів

Комунальники ремонтують обладнання енергетичної інфраструктури після ракетного удару по центральному регіоні України, 02 березня

В Україні за добу енергетики відновили живлення для 9290 споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Про це повідомляє Міненергетики.

У Міненерго наголошують, що російська армія продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи пошкоджень підстанціям і лініям електропередач, наслідком чого стає обмеження можливостей енергосистеми.

"Енергетики оперативно виконують роботи з відновлення на пошкоджених енергооб’єктах, максимально здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми", — додають у відомстві.

У Міненерго закликають раціонально споживати електроенергію протягом дня, адже ощадливість дасть можливість зменшити навантаження на енергосистему.

На поточну добу прогнозований імпорт загальним обсягом 8 500 МВт/год та потужністю 979 МВт.