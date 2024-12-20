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​Заступниця Умєрова запевнила, що реєстри Міноборони працюють у штатному режимі

Єдина незручність – через ситуацію з реєстрами Мін’юсту довелося призупинити отримання відстрочок у «Резерв+».

​Заступниця Умєрова запевнила, що реєстри Міноборони працюють у штатному режимі
Катерина Черногоренко
Фото: Міноборони

Реєстри Міністерства оборони України працюють у штатному режимі. 

Про це запевнила заступниця глави відомства Катерина Черногоренко.

За її словами, завдяки злагодженій роботі Центру реагування на кіберінциденти забезпечили безперервну роботу систем. 

«Команда цілодобово моніторить ситуацію та попереджає будь-які кіберзагрози. Безпека даних наших захисників та військовозобовʼязаних є пріоритетом. Ми постійно вдосконалюємо захист реєстру Оберіг та застосунків «Армія+» і «Резерв+», - заявила Черногоренко.

Заступниця міністра додала, що сервіси відомства України працюють без збоїв. «Електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними. Але зараз маємо велику кількість запитів у черзі, тому очікування документу в Резерв+ може тривати трохи більше, ніж зазвичай», - додала Черногоренко.

Вона зауважила, що єдиним тимчасовим обмеженням є призупинка отримання відстрочок у «Резерв+» і наголосила, що: всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у застосунку.

  • 19 грудня ввечері Міністерство юстиції заявило, що стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри: Єдині та Державні реєстри, вебсайти відомства, ДП «НАІС» та кол-центр.
  • Наступного дня віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина на брифінгу розповіла подробиці про хакерську атаку і те, які реєстри пошкоджені та яку альтернативу передбачили натомість.
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