Україна передала США докази використання західних технологій у російській зброї для посилення санкцій

Українські військові експерти надали американським колегам переконливі докази використання західних електронних компонентів у російській зброї, що завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє Міноборони.

Головна інспекція Міністерства оборони України разом із Технічною інспекцією МОУ налагодили системну співпрацю з Офісом Генерального інспектора МО США. Регулярні зустрічі сторін спрямовані на контроль безпекової допомоги ЗС України та формування санкційної політики щодо іноземних компаній, чия продукція виявлена в російському озброєнні.

Під час зустрічі представники науково-дослідної установи ЗСУ презентували для Служби кримінальних розслідувань Офісу Генерального інспектора МО США докладний аналіз імпортованої електроніки в російських озброєннях. Зокрема, йшлося про російські розвідувальні БПЛА типу «Орлан-10», у яких виявлено іноземні компоненти, а саме:

системи наведення

навігаційні модулі

блоки керування

обчислювальні пристрої

Українська сторона передала повну інформацію щодо комплектуючих, включно з фотоматеріалами, серійними номерами, даними про країни походження та назвами компаній-виробників, що підтверджують системне використання західних технологій у виробництві російської військової техніки.

Американська сторона наголосила на важливості подібних зустрічей та поглибленої співпраці в рамках встановленого Меморандуму про взаєморозуміння між інспекційними службами оборонних відомств США та України.

Представники Офісу Генерального інспектора МО США додали, що це має створити підґрунття для посилення санкційного тиску та перекриття каналів постачання електронної продукції, яка може використовуватися у воєнних злочинах.

“Продукція західних виробників електроніки фактично використовується Росією для скоєння воєнних злочинів, порушення міжнародного права та здійснення терористичних ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України. Розкриття шляхів постачання підсанкійних товарів від виробника до рук вбивць – завдання для всіх демократичних країн світу”, – зазначив заступник начальника Технічної інспекції Міноборони України полковник Олег Лавров.