Чернігівська міська рада достроково припинила повноваження в.о. мера Олександра Ломако

На початку грудня Ломако подав заяву на звільнення через конфлікт з керівниками військових адміністрацій.

Повноваження секретаря міської ради Олександра Ломако достроково припинені рішенням Чернігівської міської ради VIII скликання 20 грудня. Депутати та депутатки підтримали його відповідне прохання. Про це повідомляє пресслужба міськради.

7 грудня, в День місцевого самоврядування, Ломако у своєму відеозверненні до чернігівців повідомив, що подає заяву про звільнення. За його словами, керівники військових адміністрацій взяли місто в облогу. Він полишає обрану посаду, щоб розблокувати роботу міста.

Під час сьогоднішнього засідання 43-ї позачергової сесії міської ради він звернувся до своїх колег та чернігівців.

“У своїй діяльності я був і залишаюсь відкритим і звик називати речі своїми іменами. Знаю, це часто багато кому не подобається. Але мовчати про ситуацію з місцевим самоврядуванням в країні та про свавілля військової адміністрації і силовиків у Чернігові я не буду ні за яких умов. І змусити мене замовчувати правду ніхто не зможе. Декілька людей у військовій формі, які називають себе адміністраторами, лише ганьблять цю форму. Бо поки справжні воїни воюють з руснею, ці особи воюють з чернігівцями. І ви всі добре знаєте як”, – сказав Ломако.

Він зазначив, що суди, за вказівкою, передали право розпоряджатися бюджетом усієї громади одному чиновнику. Ломако зауважив, що громада його не обирала, і рівень довіри до нього мінусовий.

“Авторитета в цих діячів немає, тому вони натравили на нас силовиків, які тривалий час намагалися зірвати сесії, а потім взагалі заблокували вирішення будь-яких питань. Коли силовики ходять у міськраду, структурні підрозділи та комунальні підприємства, як до себе додому, намагаючись заблокувати окремі сфери життя міста та об’єкти критичної інфраструктури, реалізація завдань, які поставили перед нашою командою чернігівці, стала неможливою”, – сказав Ломако.

Він заявив, що місто взяли в облогу.

“Вони взяли місто в облогу. Я цю облогу маю зняти. Якщо ціна – моя посада, я цю ціну заплачу. Повторюся, життя міста для мене важливіше за будь-яку посаду”, – сказав у своїй промові Олександр Ломако.