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Унаслідок обстрілу Києва пошкоджено посольства шести країн, ‒ МЗС

"Це всюди у світі перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил".

Унаслідок обстрілу Києва пошкоджено посольства шести країн, ‒ МЗС
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий
Фото: МЗС

Унаслідок ворожих обстрілів у Києві пошкоджено посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише Interfax-Україна.

“Черговий удар п'ятьма балістичними ракетами. Сьогодні внаслідок обстрілу в Києві пошкоджено кілька посольств. Усі ці посольства розміщені в одній будівлі, яка зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетного удару. Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії”, ‒ сказав він. 

У приміщеннях вибито вікна, двері, фрагменти стелі. 

“Це варварські напади на дипломатичні установи, ви знаєте, що це всюди у світі перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил”, ‒ додав Тихий.

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  • Сьогодні близько 07:00 ранку росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено 8 ракет.  
  • В результаті атаки постраждали 9 людей. Також відомо про одного загиблого.
  • У Києві внаслідок ворожої атаки без тепла залишилися 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитсадочків. Також пошкоджено будівлю собору святого Миколая
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