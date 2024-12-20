Унаслідок обстрілу Києва пошкоджено посольства шести країн, ‒ МЗС

Унаслідок ворожих обстрілів у Києві пошкоджено посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії.
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише Interfax-Україна.
“Черговий удар п'ятьма балістичними ракетами. Сьогодні внаслідок обстрілу в Києві пошкоджено кілька посольств. Усі ці посольства розміщені в одній будівлі, яка зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетного удару. Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії”, ‒ сказав він.
У приміщеннях вибито вікна, двері, фрагменти стелі.
“Це варварські напади на дипломатичні установи, ви знаєте, що це всюди у світі перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил”, ‒ додав Тихий.
- Сьогодні близько 07:00 ранку росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено 8 ракет.
- В результаті атаки постраждали 9 людей. Також відомо про одного загиблого.
- У Києві внаслідок ворожої атаки без тепла залишилися 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитсадочків. Також пошкоджено будівлю собору святого Миколая.