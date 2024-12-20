Унаслідок обстрілу Києва пошкоджено посольства шести країн, ‒ МЗС

"Це всюди у світі перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил".

Унаслідок ворожих обстрілів у Києві пошкоджено посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише Interfax-Україна.

“Черговий удар п'ятьма балістичними ракетами. Сьогодні внаслідок обстрілу в Києві пошкоджено кілька посольств. Усі ці посольства розміщені в одній будівлі, яка зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетного удару. Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії”, ‒ сказав він.

У приміщеннях вибито вікна, двері, фрагменти стелі.

“Це варварські напади на дипломатичні установи, ви знаєте, що це всюди у світі перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил”, ‒ додав Тихий.