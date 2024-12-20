​У Києві внаслідок ворожої атаки без тепла залишилися 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитсадочків

Унаслідок ворожої атаки й пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі Києва без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження.

Сьогодні близько 07:00 ранку росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено 8 ракет.

В результаті атаки постраждали 9 людей. Також відомо про одного загиблого.