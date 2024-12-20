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Ракетна атака на Київ: у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків (оновлено)

Пошкоджено тепломагістраль, є загоряння в будинках.

Ракетна атака на Київ: у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Pravda Gerashchenko

Зранку 20 грудня Росія завдала ракетної атаки по Києву, запустивши щонайменше пʼять ракет.

У столиці спрацювала ППО. За попередніми даними мера Києва Віталія Кличка, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Є щонайменше двоє постраждалих. Працюють екстрені служби. Пошкоджено тепломагістраль.

КМВА повідомила про загорання в будівлі у Соломʼянському р-ні внаслідок падіння уламків.
Деталі зʼясовуються. 

Також, за словами очільника КМВА Сергія Попка, уламки упали на території Дніпровського району в недобудову.

Також зафіксована пожежа у Шевченківському районі.

Крім того, внаслідок нічної атаки російських дронів, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському р-ні столиці на територію нежитлової забудови. Інформації щодо критичних руйнувань, пожежі чи потерпілих не надходило.

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