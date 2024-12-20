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"Дія" повідомила про тимчасову недоступність 20 сервісів

Заявлена причина - технічні роботи "Національних інформаційних систем".

"Дія" повідомила про тимчасову недоступність 20 сервісів
Фото: informator.ua

Портал державних послуг онлайн "Дія" у пресрелізі заявив про тимчасову недоступність 20 електронних сервісів, пов'язану з "оновленням державних реєстрів". Там також вказують на проведення державною компанією "Національні інформаційні системи" технічних робіт.

Не працюють такі функції:

  • Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП
  • Витяг з ЄДР
  • Реєстрація ТОВ
  • Перехід ТОВ на модельний статут
  • Будівельні послуги
  • Бронювання працівників 
  • Перереєстрація авто
  • Шлюб онлайн
  • Актові записи
  • Будівельні послуги
  • Реєстрація права власності на майно
  • Інформаційна довідка з ДРРП
  • Кредити ВПО
  • Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
  • Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
  • Допомога при усиновленні дитини
  • Допомога на дитину одинокій матері або батьку
  • Будівельні послуги
  • єОселя
  • Повідомлення про пошкоджене/знищене майно
  • єВідновлення
  • єВідновлення для бізнесу
  • Повідомлення про ремонтні роботи
  • Бронювання за сертифікатом
  • Міжнародний реєстр збитків
  • Заява про шлюб 
  • Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС

У "Дії" нагадують, що застосунок та сайт не зберігають особисті дані, а лише підтягують інформацію з реєстрів. Фахівці працюють над поверненням сервісів у звичайному режимі роботи.

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