"Дія" повідомила про тимчасову недоступність 20 сервісів

Портал державних послуг онлайн "Дія" у пресрелізі заявив про тимчасову недоступність 20 електронних сервісів, пов'язану з "оновленням державних реєстрів". Там також вказують на проведення державною компанією "Національні інформаційні системи" технічних робіт.
Не працюють такі функції:
- Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП
- Витяг з ЄДР
- Реєстрація ТОВ
- Перехід ТОВ на модельний статут
- Будівельні послуги
- Бронювання працівників
- Перереєстрація авто
- Шлюб онлайн
- Актові записи
- Будівельні послуги
- Реєстрація права власності на майно
- Інформаційна довідка з ДРРП
- Кредити ВПО
- Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
- Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
- Допомога при усиновленні дитини
- Допомога на дитину одинокій матері або батьку
- Будівельні послуги
- єОселя
- Повідомлення про пошкоджене/знищене майно
- єВідновлення
- єВідновлення для бізнесу
- Повідомлення про ремонтні роботи
- Бронювання за сертифікатом
- Міжнародний реєстр збитків
- Заява про шлюб
- Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС
У "Дії" нагадують, що застосунок та сайт не зберігають особисті дані, а лише підтягують інформацію з реєстрів. Фахівці працюють над поверненням сервісів у звичайному режимі роботи.
- Раніше у Мін'юсті повідомили про наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри, через яку на відновлення роботи першочергово може знадобитися 2 тижні.