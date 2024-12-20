"Дія" повідомила про тимчасову недоступність 20 сервісів

Портал державних послуг онлайн "Дія" у пресрелізі заявив про тимчасову недоступність 20 електронних сервісів, пов'язану з "оновленням державних реєстрів". Там також вказують на проведення державною компанією "Національні інформаційні системи" технічних робіт.

Не працюють такі функції:

Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП

Витяг з ЄДР

Реєстрація ТОВ

Перехід ТОВ на модельний статут

Будівельні послуги

Бронювання працівників

Перереєстрація авто

Шлюб онлайн

Актові записи

Будівельні послуги

Реєстрація права власності на майно

Інформаційна довідка з ДРРП

Кредити ВПО

Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною

Допомога при усиновленні дитини

Допомога на дитину одинокій матері або батьку

Будівельні послуги

єОселя

Повідомлення про пошкоджене/знищене майно

єВідновлення

єВідновлення для бізнесу

Повідомлення про ремонтні роботи

Бронювання за сертифікатом

Міжнародний реєстр збитків

Заява про шлюб

Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС

У "Дії" нагадують, що застосунок та сайт не зберігають особисті дані, а лише підтягують інформацію з реєстрів. Фахівці працюють над поверненням сервісів у звичайному режимі роботи.