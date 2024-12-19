Генштаб: чверть боєзіткнень з початку дня відбулась на Курщині

На Покровському напрямку відбулось 32 боєзіткнення, ще 20 - на Времівському.

Станом на 22:00 19 грудня відбулося 189 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

З початку доби противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши при цьому 80 КАБ, застосував 820 дронів-камікадзе, здійснив понад 4100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи завдали авіаударів в районах населених пунктів Цупівка, Малі Проходи, Веселе, Уди.

Десять разів ворог, за підтримки авіації, атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Лозової, Загризового та Колісниківки.

Сімнадцять атак ворога відбили українські воїни поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісництві на Лиманському напрямку. Авіаударів зазнали Твердохлібове, Надія, Сергіївка, Греківка та Серебрянський ліс.

На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, всього було відбито дев’ять атак. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Сіверськ, Різниківка та Федорівка.

На Краматорському напрямку завершились невдачею одна спроба загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру. Авіаударів КАБами зазнали Віролюбівка та Краматорськ.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск. В районах Дружби та Катеринівки ворог скинув КАБи.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 32 наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили всі ворожі атаки.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 199 та поранили 205 окупантів. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, також значно пошкоджено танк, САУ та міномет.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 18 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного. Точиться одне боєзіткнення.

На Времівському напрямку противник протягом дня здійснив 20 атак в напрямку Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки. Дотепер точиться три бої. Ворог завдав авіаударів КАБами в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Темирівка та Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку російські загарбники один раз намагались штурмувати позиції наших захисників в напрямку Новоданилівки. В той же час завдали авіаударів в районах Степногірська, Темирівки та Лобкового.

На Придніпровському напрямку два ворожі штурми зазнали невдачі.

На Курщині українські оборонці відбили 48 атак загарбників, на даний час ще 12 боєзіткнень триває. За уточненою інформацією, ворог за день завдав 6 авіаційних ударів по своїй території, скинувши при цьому сім керованих авіабомб.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 100-ої окремої механізованої бригади, 425-го окремого штурмового батальйону, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.